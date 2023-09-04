https://ria.ru/20230904/shvetsiya-1894036985.html

В Мальме прошли беспорядки после акции сожжения Корана

В Мальме прошли беспорядки после акции сожжения Корана - РИА Новости, 04.09.2023

В Мальме прошли беспорядки после акции сожжения Корана

Беспорядки произошли ночью в жилом районе Русенгорд шведского города Мальмё после акции с сожжением Корана, правоохранителей забрасывали камнями, сообщает в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:45

2023-09-04T11:45

2023-09-04T13:07

в мире

швеция

мальме

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Беспорядки произошли ночью в жилом районе Русенгорд шведского города Мальмё после акции с сожжением Корана, правоохранителей забрасывали камнями, сообщает в понедельник полиция. Ранее телеканал SVT сообщал, что акция с сожжением Корана прошла 3 сентября в Мальмё, ее организатором вновь стал мигрант Салван Момика. Неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией. Как сообщает телеканал SVT, вечером 3 сентября на улице собралось толпа, протестующие устанавливали плакаты с призывами остановить сожжения Корана. Люди в масках забрасывали полицейских камнями. По информации SVT, пострадавших и задержанных нет. "Полиция и службы спасения вызваны на улицу Рамельвег. По словам звонившего, там подожжены несколько автомобилей и постройка для раздельного сбора мусора", - говорится в сообщении полиции, опубликованном на ее сайте. Когда полицейские прибыли в район, где проходили беспорядки, протестующие начали бросать в них камни. Правоохранители отмечают, что беспорядки утихли в районе 04.00 мск. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.

https://ria.ru/20230826/koran-1892421717.html

швеция

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швеция, мальме , организация исламского сотрудничества