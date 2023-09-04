https://ria.ru/20230904/shvetsiya-1894036985.html
В Мальме прошли беспорядки после акции сожжения Корана
В Мальме прошли беспорядки после акции сожжения Корана - РИА Новости, 04.09.2023
В Мальме прошли беспорядки после акции сожжения Корана
Беспорядки произошли ночью в жилом районе Русенгорд шведского города Мальмё после акции с сожжением Корана, правоохранителей забрасывали камнями, сообщает в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:45
2023-09-04T11:45
2023-09-04T13:07
в мире
швеция
мальме
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Беспорядки произошли ночью в жилом районе Русенгорд шведского города Мальмё после акции с сожжением Корана, правоохранителей забрасывали камнями, сообщает в понедельник полиция. Ранее телеканал SVT сообщал, что акция с сожжением Корана прошла 3 сентября в Мальмё, ее организатором вновь стал мигрант Салван Момика. Неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией. Как сообщает телеканал SVT, вечером 3 сентября на улице собралось толпа, протестующие устанавливали плакаты с призывами остановить сожжения Корана. Люди в масках забрасывали полицейских камнями. По информации SVT, пострадавших и задержанных нет. "Полиция и службы спасения вызваны на улицу Рамельвег. По словам звонившего, там подожжены несколько автомобилей и постройка для раздельного сбора мусора", - говорится в сообщении полиции, опубликованном на ее сайте. Когда полицейские прибыли в район, где проходили беспорядки, протестующие начали бросать в них камни. Правоохранители отмечают, что беспорядки утихли в районе 04.00 мск. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
https://ria.ru/20230826/koran-1892421717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, мальме , организация исламского сотрудничества
В мире, Швеция, Мальме , Организация исламского сотрудничества
В Мальме прошли беспорядки после акции сожжения Корана
В шведском Мальме ночью прошли беспорядки после акции с сожжением Корана
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Беспорядки произошли ночью в жилом районе Русенгорд шведского города Мальмё после акции с сожжением Корана, правоохранителей забрасывали камнями, сообщает в понедельник полиция.
Ранее телеканал SVT сообщал, что акция с сожжением Корана прошла 3 сентября в Мальмё, ее организатором вновь стал мигрант Салван Момика. Неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией.
Как сообщает телеканал SVT, вечером 3 сентября на улице собралось толпа, протестующие устанавливали плакаты с призывами остановить сожжения Корана. Люди в масках забрасывали полицейских камнями. По информации SVT, пострадавших и задержанных нет.
"Полиция и службы спасения вызваны на улицу Рамельвег. По словам звонившего, там подожжены несколько автомобилей и постройка для раздельного сбора мусора", - говорится в сообщении полиции, опубликованном на ее сайте.
Когда полицейские прибыли в район, где проходили беспорядки, протестующие начали бросать в них камни.
Правоохранители отмечают, что беспорядки утихли в районе 04.00 мск.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции
и Дании
. Организация исламского сотрудничества
и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
В Швеции членам правления мечети отправили сожженные экземпляры Корана