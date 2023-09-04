https://ria.ru/20230904/sholts-1894055100.html
Шольц опубликовал первое фото после полученной травмы
Шольц опубликовал первое фото после полученной травмы - РИА Новости, 04.09.2023
Шольц опубликовал первое фото после полученной травмы
Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) первое фото после травмы, которую он получил два дня назад во время занятий спортом. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:51
2023-09-04T12:51
2023-09-04T13:36
в мире
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) первое фото после травмы, которую он получил два дня назад во время занятий спортом."Я с нетерпением жду мемов", — говорится в подписи к снимку, на котором канцлер изображен с повязкой на глазу и царапинами на правой стороне лица.Шольц поблагодарил подписчиков за пожелания выздоровления и заверил, что на фото все выглядит хуже, чем есть на самом деле. По информации журнала Spiegel, глава немецкого правительства ударился лицом во время пробежки. Тем не менее с сегодняшнего дня он намерен придерживаться графика.
https://ria.ru/20230904/sholts-1894052285.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц
В мире, Германия, Олаф Шольц
Шольц опубликовал первое фото после полученной травмы
Шольц опубликовал фото с глазной повязкой после травмирования во время пробежки