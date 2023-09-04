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Шольц опубликовал первое фото после полученной травмы - РИА Новости, 04.09.2023
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12:51 04.09.2023 (обновлено: 13:36 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/sholts-1894055100.html
Шольц опубликовал первое фото после полученной травмы
Шольц опубликовал первое фото после полученной травмы - РИА Новости, 04.09.2023
Шольц опубликовал первое фото после полученной травмы
Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) первое фото после травмы, которую он получил два дня назад во время занятий спортом. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:51
2023-09-04T13:36
в мире
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) первое фото после травмы, которую он получил два дня назад во время занятий спортом.&quot;Я с нетерпением жду мемов&quot;, — говорится в подписи к снимку, на котором канцлер изображен с повязкой на глазу и царапинами на правой стороне лица.Шольц поблагодарил подписчиков за пожелания выздоровления и заверил, что на фото все выглядит хуже, чем есть на самом деле. По информации журнала Spiegel, глава немецкого правительства ударился лицом во время пробежки. Тем не менее с сегодняшнего дня он намерен придерживаться графика.
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в мире, германия, олаф шольц
В мире, Германия, Олаф Шольц
Шольц опубликовал первое фото после полученной травмы

Шольц опубликовал фото с глазной повязкой после травмирования во время пробежки

© Bundesregierung/Steffen KuglerКанцлер ФРГ Олаф Шольц получил травму глаза во время занятий спортом
Канцлер ФРГ Олаф Шольц получил травму глаза во время занятий спортом
© Bundesregierung/Steffen Kugler
Канцлер ФРГ Олаф Шольц получил травму глаза во время занятий спортом
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) первое фото после травмы, которую он получил два дня назад во время занятий спортом.
«

"Я с нетерпением жду мемов", — говорится в подписи к снимку, на котором канцлер изображен с повязкой на глазу и царапинами на правой стороне лица.

Шольц поблагодарил подписчиков за пожелания выздоровления и заверил, что на фото все выглядит хуже, чем есть на самом деле.
По информации журнала Spiegel, глава немецкого правительства ударился лицом во время пробежки. Тем не менее с сегодняшнего дня он намерен придерживаться графика.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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В миреГерманияОлаф Шольц
 
 
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