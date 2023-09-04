https://ria.ru/20230904/sholts-1894055100.html

Шольц опубликовал первое фото после полученной травмы

Шольц опубликовал первое фото после полученной травмы - РИА Новости, 04.09.2023

Шольц опубликовал первое фото после полученной травмы

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) первое фото после травмы, которую он получил два дня назад во время занятий спортом. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:51

2023-09-04T12:51

2023-09-04T13:36

в мире

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) первое фото после травмы, которую он получил два дня назад во время занятий спортом."Я с нетерпением жду мемов", — говорится в подписи к снимку, на котором канцлер изображен с повязкой на глазу и царапинами на правой стороне лица.Шольц поблагодарил подписчиков за пожелания выздоровления и заверил, что на фото все выглядит хуже, чем есть на самом деле. По информации журнала Spiegel, глава немецкого правительства ударился лицом во время пробежки. Тем не менее с сегодняшнего дня он намерен придерживаться графика.

https://ria.ru/20230904/sholts-1894052285.html

германия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, олаф шольц