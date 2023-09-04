https://ria.ru/20230904/sholts-1894052285.html
В бундестаге рассказали, как Шольц подставил Зеленского
В бундестаге рассказали, как Шольц подставил Зеленского - РИА Новости, 04.09.2023
В бундестаге рассказали, как Шольц подставил Зеленского
Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus, написала в соцсети X глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:43
2023-09-04T12:43
2023-09-04T13:27
специальная военная операция на украине
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бундестаг германии
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus, написала в соцсети X глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман. "В данный момент он не хочет поставлять Taurus. <...> Чего же ждет канцлер Шольц, во имя Бога? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", — заявила она. Вопрос о поставках Taurus на Украину вызывает в Германии серьезные споры, главным образом вокруг дальности действия этих ракет в 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. Немецкие эксперты обсуждают, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы они не могли применяться для ударов по российской территории. Как писало издание Spiegel, именно этот вопрос больше всего интересует Шольца, поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.А министр финансов Кристиан Линднер заявил накануне, что до того как поставить Украине Taurus, немецкому правительству нужно было бы просчитать последствия для собственной обороноспособности и исключить вовлечение в конфликт с Россией.В Москве же не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894008518.html
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в мире, германия, украина, россия, олаф шольц, бундестаг германии, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Олаф Шольц, Бундестаг Германии, Владимир Зеленский
В бундестаге рассказали, как Шольц подставил Зеленского
Депутат бундестага обвинила Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus, написала в соцсети X
глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
"В данный момент он не хочет поставлять Taurus. <...> Чего же ждет канцлер Шольц, во имя Бога? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", — заявила она.
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Вопрос о поставках Taurus на Украину вызывает в Германии серьезные споры, главным образом вокруг дальности действия этих ракет в 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. Немецкие эксперты обсуждают, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы они не могли применяться для ударов по российской территории. Как писало издание Spiegel, именно этот вопрос больше всего интересует Шольца, поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
А министр финансов Кристиан Линднер заявил накануне, что до того как поставить Украине Taurus, немецкому правительству нужно было бы просчитать последствия для собственной обороноспособности и исключить вовлечение в конфликт с Россией.
В Москве же не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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