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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к введению "Разговоров о важном" в школах - РИА Новости, 04.09.2023
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15:35 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/shkola-1894105428.html
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к введению "Разговоров о важном" в школах
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к введению "Разговоров о важном" в школах - РИА Новости, 04.09.2023
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к введению "Разговоров о важном" в школах
Больше половины россиян (63%) поддерживают введение уроков "Разговоры о важном" в школах, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:35
2023-09-04T15:35
общество
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Больше половины россиян (63%) поддерживают введение уроков "Разговоры о важном" в школах, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным центра, больше половины респондентов (63%) скорее положительно относятся к занятиям "Разговоры о важном", 12% - в чем-то положительно, в чем-то отрицательно, 9% - скорее отрицательно, 9% - безразличны, 7% - затруднились с ответом. Такие занятия, как "Разговоры о важном", скорее нужны школьникам, ответили 74% респондентов, 14% считают, что не нужны, 12% - затруднились с ответом. Те, кто положительно или частично положительно оценивает проведение уроков "Разговоры о важном", считают, что на этих занятиях дается больше знаний о России (18%), расширяется кругозор ребенка (13%), воспитывается патриотизм (9%), молодежь воспитывается нравственно (8%), дается возможность высказаться (5%), дети учатся думать (3%). Кроме этого, респонденты ответили, что уроки важны и полезны (10%), на них идет информирование из достоверных источников (2%), они интересны детям (1%), на них ребенок готовится к жизни (1%). Затруднились с ответом 39% опрошенных. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 августа по заказу ЭИСИ среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, вциом, образование - общество
Общество, Россия, ВЦИОМ, Образование - Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к введению "Разговоров о важном" в школах

ВЦИОМ: 63% россиян поддержали введение уроков "Разговоры о важном" в школах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Больше половины россиян (63%) поддерживают введение уроков "Разговоры о важном" в школах, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно данным центра, больше половины респондентов (63%) скорее положительно относятся к занятиям "Разговоры о важном", 12% - в чем-то положительно, в чем-то отрицательно, 9% - скорее отрицательно, 9% - безразличны, 7% - затруднились с ответом. Такие занятия, как "Разговоры о важном", скорее нужны школьникам, ответили 74% респондентов, 14% считают, что не нужны, 12% - затруднились с ответом.
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Те, кто положительно или частично положительно оценивает проведение уроков "Разговоры о важном", считают, что на этих занятиях дается больше знаний о России (18%), расширяется кругозор ребенка (13%), воспитывается патриотизм (9%), молодежь воспитывается нравственно (8%), дается возможность высказаться (5%), дети учатся думать (3%). Кроме этого, респонденты ответили, что уроки важны и полезны (10%), на них идет информирование из достоверных источников (2%), они интересны детям (1%), на них ребенок готовится к жизни (1%). Затруднились с ответом 39% опрошенных.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 августа по заказу ЭИСИ среди 1600 россиян старше 18 лет.
Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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