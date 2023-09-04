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Сербия проведет конгресс для ознакомления с преимуществами членства в БРИКС - РИА Новости, 04.09.2023
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09:42 04.09.2023 (обновлено: 10:15 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/serbiya-1894013689.html
Сербия проведет конгресс для ознакомления с преимуществами членства в БРИКС
Сербия проведет конгресс для ознакомления с преимуществами членства в БРИКС - РИА Новости, 04.09.2023
Сербия проведет конгресс для ознакомления с преимуществами членства в БРИКС
Сербское "Движение социалистов" планирует провести осенью конгресс для ознакомления с условиями и преимуществами членства в БРИКС, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T09:42
2023-09-04T10:15
в мире
сербия
косово
александр вулин
брикс
евросоюз
югославия
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БЕЛГРАД, 4 сен — РИА Новости. Сербское "Движение социалистов" планирует провести осенью конгресс для ознакомления с условиями и преимуществами членства в БРИКС, сообщил РИА Новости зампредседателя движения и депутат Скупщины Боян Торбица. "Мы — коалиционный партнер (правящей. — Прим. ред.) Сербской прогрессивной партии. Это один из шагов в рамках нашей программы, которую мы, "Движение социалистов", продвигаем с момента основания. Два столпа нашей политики — поддержка "Сербского мира" и сотрудничество с такими организациями, как БРИКС", — заявил собеседник агентства.Как он напомнил, лидер движения и глава Агентства безопасности и информации Александр Вулин всегда предлагал, чтобы граждане Сербии на референдуме решили, хотят они быть частью ЕС или БРИКС."Мы сотрудничаем с Институтом по общественному стратегическому диалогу, надеемся, что соберем интеллектуалов и специалистов из Сербии и в конце сентября или начале октября проведем конгресс с участниками из стран БРИКС на тему "Мир спустя месяц после саммита БРИКС", — продолжил Торбица. По его словам, сербская общественность недостаточно информирована, чем на самом деле является БРИКС. "Мы написали резолюцию, которая предлагает признать, что европейский путь зашел в тупик, что очевидно. Уже 20 лет Сербию и ее граждан обманывают, что они могут стать частью ЕС, но видим, что нет, уже десять лет ни одно государство не вступило. На последнем саммите сказано, что ЕС должен подготовиться к приему новых членов лишь к 2030 году", — указал депутат Скупщины.Он подчеркнул, что вступление в БРИКС — это та альтернатива, которая набирает силу с каждым днем. В это объединение входят страны, которые традиционно были друзьями Югославии и Сербии, ни одна из стран — основателей БРИКС не признала независимость Косово.По мнению руководства "Движения социалистов", пришло время, чтобы общественность Сербии от специалистов узнала, что такое БРИКС, каковы шансы Белграда вступить, в чем недостатки и преимущества организации. "Проталкивание Сербии в ЕС вопреки воле большой части граждан не принесло результатов. Не уверен, что в данный момент евроинтеграцию поддерживают свыше 20% граждан. Их необходимо проинформировать, что такое БРИКС, что он предлагает и что мы можем получить, что такое Новый банк развития, выступает ли БРИКС за единую валюту, будет ли эта валюта новой, произойдет ли дедолларизация. И главное — будет ли БРИКС гарантировать своим членам и странам-партнерам невведение санкций", — уточнил депутат Скупщины. Он напомнил, что сербы сполна ощутили на себе западные санкции, которые вводят против России, а жители Кубы находятся под ними уже 70 лет.В конце августа "Движение социалистов" представило на рассмотрение парламенту Сербии проект резолюции о необходимости открыть широкий общественный диалог на тему присоединения к БРИКС как альтернативе европейскому пути. Ожидается, что профильный комитет Скупщины начнет рассмотрение документа в 20-х числах сентября.
https://ria.ru/20230831/tselostnost-1893491159.html
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в мире, сербия, косово, александр вулин, брикс, евросоюз, югославия
В мире, Сербия, Косово, Александр Вулин, БРИКС, Евросоюз, Югославия
Сербия проведет конгресс для ознакомления с преимуществами членства в БРИКС

Сербская партия проведет конгресс для ознакомления с преимуществами БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС
Пресс-центр саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 сен — РИА Новости. Сербское "Движение социалистов" планирует провести осенью конгресс для ознакомления с условиями и преимуществами членства в БРИКС, сообщил РИА Новости зампредседателя движения и депутат Скупщины Боян Торбица.
«
"Мы — коалиционный партнер (правящей. — Прим. ред.) Сербской прогрессивной партии. Это один из шагов в рамках нашей программы, которую мы, "Движение социалистов", продвигаем с момента основания. Два столпа нашей политики — поддержка "Сербского мира" и сотрудничество с такими организациями, как БРИКС", — заявил собеседник агентства.
Как он напомнил, лидер движения и глава Агентства безопасности и информации Александр Вулин всегда предлагал, чтобы граждане Сербии на референдуме решили, хотят они быть частью ЕС или БРИКС.
"Мы сотрудничаем с Институтом по общественному стратегическому диалогу, надеемся, что соберем интеллектуалов и специалистов из Сербии и в конце сентября или начале октября проведем конгресс с участниками из стран БРИКС на тему "Мир спустя месяц после саммита БРИКС", — продолжил Торбица.
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По его словам, сербская общественность недостаточно информирована, чем на самом деле является БРИКС.
«
"Мы написали резолюцию, которая предлагает признать, что европейский путь зашел в тупик, что очевидно. Уже 20 лет Сербию и ее граждан обманывают, что они могут стать частью ЕС, но видим, что нет, уже десять лет ни одно государство не вступило. На последнем саммите сказано, что ЕС должен подготовиться к приему новых членов лишь к 2030 году", — указал депутат Скупщины.
Он подчеркнул, что вступление в БРИКС — это та альтернатива, которая набирает силу с каждым днем. В это объединение входят страны, которые традиционно были друзьями Югославии и Сербии, ни одна из стран — основателей БРИКС не признала независимость Косово.
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По мнению руководства "Движения социалистов", пришло время, чтобы общественность Сербии от специалистов узнала, что такое БРИКС, каковы шансы Белграда вступить, в чем недостатки и преимущества организации.
«
"Проталкивание Сербии в ЕС вопреки воле большой части граждан не принесло результатов. Не уверен, что в данный момент евроинтеграцию поддерживают свыше 20% граждан. Их необходимо проинформировать, что такое БРИКС, что он предлагает и что мы можем получить, что такое Новый банк развития, выступает ли БРИКС за единую валюту, будет ли эта валюта новой, произойдет ли дедолларизация. И главное — будет ли БРИКС гарантировать своим членам и странам-партнерам невведение санкций", — уточнил депутат Скупщины.
Он напомнил, что сербы сполна ощутили на себе западные санкции, которые вводят против России, а жители Кубы находятся под ними уже 70 лет.
В конце августа "Движение социалистов" представило на рассмотрение парламенту Сербии проект резолюции о необходимости открыть широкий общественный диалог на тему присоединения к БРИКС как альтернативе европейскому пути. Ожидается, что профильный комитет Скупщины начнет рассмотрение документа в 20-х числах сентября.
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