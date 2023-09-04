Сербия проведет конгресс для ознакомления с преимуществами членства в БРИКС
Сербская партия проведет конгресс для ознакомления с преимуществами БРИКС
Пресс-центр саммита БРИКС. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 сен — РИА Новости. Сербское "Движение социалистов" планирует провести осенью конгресс для ознакомления с условиями и преимуществами членства в БРИКС, сообщил РИА Новости зампредседателя движения и депутат Скупщины Боян Торбица.
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"Мы — коалиционный партнер (правящей. — Прим. ред.) Сербской прогрессивной партии. Это один из шагов в рамках нашей программы, которую мы, "Движение социалистов", продвигаем с момента основания. Два столпа нашей политики — поддержка "Сербского мира" и сотрудничество с такими организациями, как БРИКС", — заявил собеседник агентства.
Как он напомнил, лидер движения и глава Агентства безопасности и информации Александр Вулин всегда предлагал, чтобы граждане Сербии на референдуме решили, хотят они быть частью ЕС или БРИКС.
"Мы сотрудничаем с Институтом по общественному стратегическому диалогу, надеемся, что соберем интеллектуалов и специалистов из Сербии и в конце сентября или начале октября проведем конгресс с участниками из стран БРИКС на тему "Мир спустя месяц после саммита БРИКС", — продолжил Торбица.
По его словам, сербская общественность недостаточно информирована, чем на самом деле является БРИКС.
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"Мы написали резолюцию, которая предлагает признать, что европейский путь зашел в тупик, что очевидно. Уже 20 лет Сербию и ее граждан обманывают, что они могут стать частью ЕС, но видим, что нет, уже десять лет ни одно государство не вступило. На последнем саммите сказано, что ЕС должен подготовиться к приему новых членов лишь к 2030 году", — указал депутат Скупщины.
По мнению руководства "Движения социалистов", пришло время, чтобы общественность Сербии от специалистов узнала, что такое БРИКС, каковы шансы Белграда вступить, в чем недостатки и преимущества организации.
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"Проталкивание Сербии в ЕС вопреки воле большой части граждан не принесло результатов. Не уверен, что в данный момент евроинтеграцию поддерживают свыше 20% граждан. Их необходимо проинформировать, что такое БРИКС, что он предлагает и что мы можем получить, что такое Новый банк развития, выступает ли БРИКС за единую валюту, будет ли эта валюта новой, произойдет ли дедолларизация. И главное — будет ли БРИКС гарантировать своим членам и странам-партнерам невведение санкций", — уточнил депутат Скупщины.
В конце августа "Движение социалистов" представило на рассмотрение парламенту Сербии проект резолюции о необходимости открыть широкий общественный диалог на тему присоединения к БРИКС как альтернативе европейскому пути. Ожидается, что профильный комитет Скупщины начнет рассмотрение документа в 20-х числах сентября.