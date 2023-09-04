https://ria.ru/20230904/serbiya-1894013689.html

Сербия проведет конгресс для ознакомления с преимуществами членства в БРИКС

Сербия проведет конгресс для ознакомления с преимуществами членства в БРИКС - РИА Новости, 04.09.2023

Сербия проведет конгресс для ознакомления с преимуществами членства в БРИКС

Сербское "Движение социалистов" планирует провести осенью конгресс для ознакомления с условиями и преимуществами членства в БРИКС, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T09:42

2023-09-04T09:42

2023-09-04T10:15

в мире

сербия

косово

александр вулин

брикс

евросоюз

югославия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892037455_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0c0062a8002c361917f4f3ad3c7987dc.jpg

БЕЛГРАД, 4 сен — РИА Новости. Сербское "Движение социалистов" планирует провести осенью конгресс для ознакомления с условиями и преимуществами членства в БРИКС, сообщил РИА Новости зампредседателя движения и депутат Скупщины Боян Торбица. "Мы — коалиционный партнер (правящей. — Прим. ред.) Сербской прогрессивной партии. Это один из шагов в рамках нашей программы, которую мы, "Движение социалистов", продвигаем с момента основания. Два столпа нашей политики — поддержка "Сербского мира" и сотрудничество с такими организациями, как БРИКС", — заявил собеседник агентства.Как он напомнил, лидер движения и глава Агентства безопасности и информации Александр Вулин всегда предлагал, чтобы граждане Сербии на референдуме решили, хотят они быть частью ЕС или БРИКС."Мы сотрудничаем с Институтом по общественному стратегическому диалогу, надеемся, что соберем интеллектуалов и специалистов из Сербии и в конце сентября или начале октября проведем конгресс с участниками из стран БРИКС на тему "Мир спустя месяц после саммита БРИКС", — продолжил Торбица. По его словам, сербская общественность недостаточно информирована, чем на самом деле является БРИКС. "Мы написали резолюцию, которая предлагает признать, что европейский путь зашел в тупик, что очевидно. Уже 20 лет Сербию и ее граждан обманывают, что они могут стать частью ЕС, но видим, что нет, уже десять лет ни одно государство не вступило. На последнем саммите сказано, что ЕС должен подготовиться к приему новых членов лишь к 2030 году", — указал депутат Скупщины.Он подчеркнул, что вступление в БРИКС — это та альтернатива, которая набирает силу с каждым днем. В это объединение входят страны, которые традиционно были друзьями Югославии и Сербии, ни одна из стран — основателей БРИКС не признала независимость Косово.По мнению руководства "Движения социалистов", пришло время, чтобы общественность Сербии от специалистов узнала, что такое БРИКС, каковы шансы Белграда вступить, в чем недостатки и преимущества организации. "Проталкивание Сербии в ЕС вопреки воле большой части граждан не принесло результатов. Не уверен, что в данный момент евроинтеграцию поддерживают свыше 20% граждан. Их необходимо проинформировать, что такое БРИКС, что он предлагает и что мы можем получить, что такое Новый банк развития, выступает ли БРИКС за единую валюту, будет ли эта валюта новой, произойдет ли дедолларизация. И главное — будет ли БРИКС гарантировать своим членам и странам-партнерам невведение санкций", — уточнил депутат Скупщины. Он напомнил, что сербы сполна ощутили на себе западные санкции, которые вводят против России, а жители Кубы находятся под ними уже 70 лет.В конце августа "Движение социалистов" представило на рассмотрение парламенту Сербии проект резолюции о необходимости открыть широкий общественный диалог на тему присоединения к БРИКС как альтернативе европейскому пути. Ожидается, что профильный комитет Скупщины начнет рассмотрение документа в 20-х числах сентября.

https://ria.ru/20230831/tselostnost-1893491159.html

https://ria.ru/20230618/serbiya-1878984968.html

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

сербия

косово

югославия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, косово, александр вулин, брикс, евросоюз, югославия