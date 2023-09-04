https://ria.ru/20230904/semi-1894091190.html
Гладков рассказал о поддержке белгородских многодетных семей в их праздник
Гладков рассказал о поддержке белгородских многодетных семей в их праздник - РИА Новости, 04.09.2023
Гладков рассказал о поддержке белгородских многодетных семей в их праздник
Число многодетных семей в Белгородской области растет почти на тысячу в год, власти ввели ряд мер поддержки, чтобы создать благоприятные условия для тех, кто... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:59
2023-09-04T14:59
2023-09-04T14:59
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 сен – РИА Новости. Число многодетных семей в Белгородской области растет почти на тысячу в год, власти ввели ряд мер поддержки, чтобы создать благоприятные условия для тех, кто воспитывает трех и более детей, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков в понедельник, когда в регионе отмечается день многодетной семьи. Глава региона напомнил, что в течение многих лет в регионе чествуют большие и дружные семьи области, празднуя традиционные всероссийские даты, посвященные семье. Но региональным властям очень хотелось, чтобы у белгородских многодетных семей появилась своя особенная дата. Поэтому два года назад был учрежден для них собственный праздник. "Мы считаем важным, чтобы их пример и огромное счастье из множества детей видели все жители региона. Очень радует, что число многодетных семей у нас растет почти на тысячу в год. Сегодня в Белгородской области проживает 17 761 многодетная семья, где воспитывается 58 351 ребенок", - написал Гладков. Он также рассказал, что в этом году в 1069 белгородских семьях родился третий малыш, в 289 – четвертый, в 113 – пятый. Две семьи пополнились тройнями. В свою очередь власти продолжают создавать благоприятные социальные условия, чтобы в области многодетных семей становилось как можно больше. Строятся и ремонтируются детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры, спорта, жилые объекты. Открываются игровые и спортивные площадки, обустраиваются общественные пространства и зоны отдыха. "Несмотря на непростую ситуацию в регионе, мы продолжаем выполнять свои обязательства, реализуя региональную программу по предоставлению жилья многодетным семьям", - отметил губернатор. Вместе с федеральными мерами поддержки в области реализуется целый комплекс областных инициатив и проектов. В их числе – выплата регионального материнского капитала в размере 86 670 рублей, ежемесячные выплаты на детей в размере до 8 323 рублей на каждого ребенка, ежемесячная выплата в сумме 11 713 рублей в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Кроме того, власти обеспечивают 50-процентную денежную компенсацию за коммунальные услуги, первоочередной прием детей в дошкольные образовательные организации и льготное питание в школах. А в этом году утвердили еще одну меру поддержки - компенсацию части стоимости образования детей, обучающихся в очной форме на платной основе в средних профессиональных образовательных организациях области. "В День многодетной семьи мы отдаем дань уважения вам, многодетным родителям, за ваше непрерывное стремление к созданию крепкой и гармоничной семьи. Мы признаем и ценим ваши силу и стойкость, мудрость и жизненный опыт, полную самоотдачу. Ваше умение балансировать между семьей, работой и множеством других обязательств является для нас примером. И мы хотим сказать вам, что вы не одни – мы всегда стоим рядом с вами", - поздравил Гладков многодетные семьи.
https://ria.ru/20230831/gladkov-1893352074.html
https://ria.ru/20230828/belgorod-1892738332.html
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вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о поддержке белгородских многодетных семей в их праздник
Гладков рассказал о поддержке белгородских многодетных семей в их праздник
БЕЛГОРОД, 4 сен – РИА Новости.
Число многодетных семей в Белгородской области растет почти на тысячу в год, власти ввели ряд мер поддержки, чтобы создать благоприятные условия для тех, кто воспитывает трех и более детей, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
губернатор Вячеслав Гладков в понедельник, когда в регионе отмечается день многодетной семьи.
Глава региона напомнил, что в течение многих лет в регионе чествуют большие и дружные семьи области, празднуя традиционные всероссийские даты, посвященные семье. Но региональным властям очень хотелось, чтобы у белгородских многодетных семей появилась своя особенная дата. Поэтому два года назад был учрежден для них собственный праздник.
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"Мы считаем важным, чтобы их пример и огромное счастье из множества детей видели все жители региона. Очень радует, что число многодетных семей у нас растет почти на тысячу в год. Сегодня в Белгородской области проживает 17 761 многодетная семья, где воспитывается 58 351 ребенок", - написал Гладков.
Он также рассказал, что в этом году в 1069 белгородских семьях родился третий малыш, в 289 – четвертый, в 113 – пятый. Две семьи пополнились тройнями.
В свою очередь власти продолжают создавать благоприятные социальные условия, чтобы в области многодетных семей становилось как можно больше. Строятся и ремонтируются детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры, спорта, жилые объекты. Открываются игровые и спортивные площадки, обустраиваются общественные пространства и зоны отдыха.
"Несмотря на непростую ситуацию в регионе, мы продолжаем выполнять свои обязательства, реализуя региональную программу по предоставлению жилья многодетным семьям", - отметил губернатор.
Вместе с федеральными мерами поддержки в области реализуется целый комплекс областных инициатив и проектов. В их числе – выплата регионального материнского капитала в размере 86 670 рублей, ежемесячные выплаты на детей в размере до 8 323 рублей на каждого ребенка, ежемесячная выплата в сумме 11 713 рублей в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
Кроме того, власти обеспечивают 50-процентную денежную компенсацию за коммунальные услуги, первоочередной прием детей в дошкольные образовательные организации и льготное питание в школах. А в этом году утвердили еще одну меру поддержки - компенсацию части стоимости образования детей, обучающихся в очной форме на платной основе в средних профессиональных образовательных организациях области.
"В День многодетной семьи мы отдаем дань уважения вам, многодетным родителям, за ваше непрерывное стремление к созданию крепкой и гармоничной семьи. Мы признаем и ценим ваши силу и стойкость, мудрость и жизненный опыт, полную самоотдачу. Ваше умение балансировать между семьей, работой и множеством других обязательств является для нас примером. И мы хотим сказать вам, что вы не одни – мы всегда стоим рядом с вами", - поздравил Гладков многодетные семьи.
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