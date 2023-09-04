https://ria.ru/20230904/sdelka-1894141567.html
Путин: Запад надул Россию по исполнению обязательств зерновой сделки
Путин: Запад надул Россию по исполнению обязательств зерновой сделки - РИА Новости, 04.09.2023
Путин: Запад надул Россию по исполнению обязательств зерновой сделки
Западные партнеры надули РФ по исполнению обязательств по зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:19
2023-09-04T17:19
2023-09-04T17:21
экономика
россия
зерновая сделка
турция
украина
владимир путин
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Западные партнеры надули РФ по исполнению обязательств по зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин."Нас попросили в третий раз продлить наше участие с обещанием исполнить данные нам обязательства, и, как водится, часто так бывает с нашими западными партнерами, они нас опять надули, опять ничего не сделали. Все, теперь мы говорим, мы не против этой сделки, мы готовы в нее немедленно вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания", - сказал Путин по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.По его словам, если сегодня западные страны исполнят свои обещания, в течение ближайших дней РФ вернется в полном объеме к сделке и будет выполнять все, что от нее хотят.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, зерновая сделка, турция, украина, владимир путин
Экономика, Россия, Зерновая сделка, Турция, Украина, Владимир Путин
Путин: Запад надул Россию по исполнению обязательств зерновой сделки
Путин: западные партнеры надули РФ по исполнению обязательств зерновой сделки
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Западные партнеры надули РФ по исполнению обязательств по зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин.
"Нас попросили в третий раз продлить наше участие с обещанием исполнить данные нам обязательства, и, как водится, часто так бывает с нашими западными партнерами, они нас опять надули, опять ничего не сделали. Все, теперь мы говорим, мы не против этой сделки, мы готовы в нее немедленно вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания", - сказал Путин по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
По его словам, если сегодня западные страны исполнят свои обещания, в течение ближайших дней РФ вернется в полном объеме к сделке и будет выполнять все, что от нее хотят.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию
, Украину
и ООН
о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.