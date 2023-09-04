https://ria.ru/20230904/sdelka-1894139734.html

Путин напомнил, почему Россия пошла на зерновую сделку

Путин напомнил, почему Россия пошла на зерновую сделку - РИА Новости, 04.09.2023

Путин напомнил, почему Россия пошла на зерновую сделку

Россия изначально согласилась участвовать в зерновой сделке, так как было обещано исполнение ряда обязательств в отношении РФ, но это не выполнено, заявил... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:12

2023-09-04T17:12

2023-09-04T17:12

экономика

владимир путин

россия

турция

украина

зерновая сделка

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия изначально согласилась участвовать в зерновой сделке, так как было обещано исполнение ряда обязательств в отношении РФ, но это не выполнено, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается возобновления зерновой сделки, я уже сказал, мне вряд ли здесь что-то удастся добавить, мы изначально согласились в ней участвовать, в том числе и потому, что согласовали при посредничестве президента Турции с ООН исполнение ряда обязательств в интересах российской стороны. После того как сделка подошла к концу, никаких обязательств в отношении России исполнено не было", - сказал Путин по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Путин добавил, что затем РФ попросили продлить сделку с обещанием немедленно все исполнить. "Мы продлили, опять ничего никто не сделал", - отметил он. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230904/sdelka-1894133746.html

https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html

россия

турция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, турция, украина, зерновая сделка