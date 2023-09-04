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Путин напомнил, почему Россия пошла на зерновую сделку - РИА Новости, 04.09.2023
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17:12 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894139734.html
Путин напомнил, почему Россия пошла на зерновую сделку
Путин напомнил, почему Россия пошла на зерновую сделку - РИА Новости, 04.09.2023
Путин напомнил, почему Россия пошла на зерновую сделку
Россия изначально согласилась участвовать в зерновой сделке, так как было обещано исполнение ряда обязательств в отношении РФ, но это не выполнено, заявил... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:12
2023-09-04T17:12
экономика
владимир путин
россия
турция
украина
зерновая сделка
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия изначально согласилась участвовать в зерновой сделке, так как было обещано исполнение ряда обязательств в отношении РФ, но это не выполнено, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается возобновления зерновой сделки, я уже сказал, мне вряд ли здесь что-то удастся добавить, мы изначально согласились в ней участвовать, в том числе и потому, что согласовали при посредничестве президента Турции с ООН исполнение ряда обязательств в интересах российской стороны. После того как сделка подошла к концу, никаких обязательств в отношении России исполнено не было", - сказал Путин по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Путин добавил, что затем РФ попросили продлить сделку с обещанием немедленно все исполнить. "Мы продлили, опять ничего никто не сделал", - отметил он. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894133746.html
https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html
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экономика, владимир путин, россия, турция, украина, зерновая сделка
Экономика, Владимир Путин, Россия, Турция, Украина, Зерновая сделка
Путин напомнил, почему Россия пошла на зерновую сделку

Путин: РФ пошла на зерновую сделку, но обещанные ей обязательства не выполнили

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия изначально согласилась участвовать в зерновой сделке, так как было обещано исполнение ряда обязательств в отношении РФ, но это не выполнено, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Что касается возобновления зерновой сделки, я уже сказал, мне вряд ли здесь что-то удастся добавить, мы изначально согласились в ней участвовать, в том числе и потому, что согласовали при посредничестве президента Турции с ООН исполнение ряда обязательств в интересах российской стороны. После того как сделка подошла к концу, никаких обязательств в отношении России исполнено не было", - сказал Путин по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Эрдоган назвал ожидания России по зерновой сделке справедливыми
Вчера, 17:03
Путин добавил, что затем РФ попросили продлить сделку с обещанием немедленно все исполнить. "Мы продлили, опять ничего никто не сделал", - отметил он.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Зерновая сделка
22 июля, 01:03
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияТурцияУкраинаЗерновая сделка
 
 
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