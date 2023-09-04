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Путин оценил последствия выхода России из зерновой сделки - РИА Новости, 04.09.2023
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16:50 04.09.2023 (обновлено: 17:02 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894131354.html
Путин оценил последствия выхода России из зерновой сделки
Путин оценил последствия выхода России из зерновой сделки - РИА Новости, 04.09.2023
Путин оценил последствия выхода России из зерновой сделки
Выход России из зерновой сделки не отразился на глобальных продовольственных рынках, цены на зерновые снижаются, недостатка в продовольствии нет, заявил... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:50
2023-09-04T17:02
экономика
россия
владимир путин
зерновая сделка
украина
турция
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Выход России из зерновой сделки не отразился на глобальных продовольственных рынках, цены на зерновые снижаются, недостатка в продовольствии нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.Он добавил, что цены на зерновые продолжают снижаться, физического недостатка в продовольствии нет."Есть проблемы с его справедливым распределением. Это да. Но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой", - отметил Путин.Глава российского государства отметил, что все это неудивительно, так как доля Украины в мировом зерновом экспорте "как была 5%, так и остается такой, а в нынешних условиях будет сокращаться".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894130049.html
https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html
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экономика, россия, владимир путин, зерновая сделка, украина, турция
Экономика, Россия, Владимир Путин, Зерновая сделка, Украина, Турция
Путин оценил последствия выхода России из зерновой сделки

Путин: выход РФ из зерновой сделки не отразился на мировых рынках продовольствия

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Выход России из зерновой сделки не отразился на глобальных продовольственных рынках, цены на зерновые снижаются, недостатка в продовольствии нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
Он добавил, что цены на зерновые продолжают снижаться, физического недостатка в продовольствии нет.
"Есть проблемы с его справедливым распределением. Это да. Но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой", - отметил Путин.
Глава российского государства отметил, что все это неудивительно, так как доля Украины в мировом зерновом экспорте "как была 5%, так и остается такой, а в нынешних условиях будет сокращаться".
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Путин обвинил Запад в обмане из-за зерновой сделки
16:46
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Зерновая сделка
22 июля, 01:03
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЗерновая сделкаУкраинаТурция
 
 
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