https://ria.ru/20230904/sdelka-1894131354.html

Путин оценил последствия выхода России из зерновой сделки

Путин оценил последствия выхода России из зерновой сделки - РИА Новости, 04.09.2023

Путин оценил последствия выхода России из зерновой сделки

Выход России из зерновой сделки не отразился на глобальных продовольственных рынках, цены на зерновые снижаются, недостатка в продовольствии нет, заявил... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:50

2023-09-04T16:50

2023-09-04T17:02

экономика

россия

владимир путин

зерновая сделка

украина

турция

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Выход России из зерновой сделки не отразился на глобальных продовольственных рынках, цены на зерновые снижаются, недостатка в продовольствии нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.Он добавил, что цены на зерновые продолжают снижаться, физического недостатка в продовольствии нет."Есть проблемы с его справедливым распределением. Это да. Но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой", - отметил Путин.Глава российского государства отметил, что все это неудивительно, так как доля Украины в мировом зерновом экспорте "как была 5%, так и остается такой, а в нынешних условиях будет сокращаться".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230904/sdelka-1894130049.html

https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, зерновая сделка, украина, турция