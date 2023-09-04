Путин оценил последствия выхода России из зерновой сделки
Путин: выход РФ из зерновой сделки не отразился на мировых рынках продовольствия
© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Выход России из зерновой сделки не отразился на глобальных продовольственных рынках, цены на зерновые снижаются, недостатка в продовольствии нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
Он добавил, что цены на зерновые продолжают снижаться, физического недостатка в продовольствии нет.
"Есть проблемы с его справедливым распределением. Это да. Но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой", - отметил Путин.
Глава российского государства отметил, что все это неудивительно, так как доля Украины в мировом зерновом экспорте "как была 5%, так и остается такой, а в нынешних условиях будет сокращаться".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.