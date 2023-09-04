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Источник: альтернативы зерновой сделке без России небезопасны - РИА Новости, 04.09.2023
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05:33 04.09.2023 (обновлено: 05:39 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/sdelka-1893997449.html
Источник: альтернативы зерновой сделке без России небезопасны
Источник: альтернативы зерновой сделке без России небезопасны - РИА Новости, 04.09.2023
Источник: альтернативы зерновой сделке без России небезопасны
Альтернативные зерновому коридору маршруты без участия Россия рискованные и более затратные, такое понимание чувствуется в контактах Анкары с западными... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T05:33
2023-09-04T05:39
россия
турция
зерновая сделка
владимир путин
в мире
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АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Альтернативные зерновому коридору маршруты без участия Россия рискованные и более затратные, такое понимание чувствуется в контактах Анкары с западными партнерами в переговорном процессе по возобновлению черноморской зерновой инициативы, сообщил РИА Новости источник в турецкой техделегации, участвующей в переговорах. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве заявил, что альтернативные зерновой сделке маршруты сопряжены с рисками, а решение "уравнения без России" имеет последствия. "Такое понимание есть, особенно в условиях, когда звучат различные заявления о том, что суда, следующие из Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Какие можно давать гарантии безопасности? Это цепной процесс, будут ли страховать суда компании при таких обстоятельствах? Процесс будет более затратным. Во всяком случае, такое понимание есть", - прокомментировал собеседник агентства детали обсуждений по альтернативным маршрутам без участия России. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. В свою очередь Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230904/peregovory-1893997278.html
https://ria.ru/20230902/sdelka-1893837310.html
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россия, турция, зерновая сделка, владимир путин, в мире
Россия, Турция, Зерновая сделка, Владимир Путин, В мире
Источник: альтернативы зерновой сделке без России небезопасны

На Западе понимают, что альтернативы зерновой сделке без России небезопасны

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Альтернативные зерновому коридору маршруты без участия Россия рискованные и более затратные, такое понимание чувствуется в контактах Анкары с западными партнерами в переговорном процессе по возобновлению черноморской зерновой инициативы, сообщил РИА Новости источник в турецкой техделегации, участвующей в переговорах.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве заявил, что альтернативные зерновой сделке маршруты сопряжены с рисками, а решение "уравнения без России" имеет последствия.
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"Такое понимание есть, особенно в условиях, когда звучат различные заявления о том, что суда, следующие из Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Какие можно давать гарантии безопасности? Это цепной процесс, будут ли страховать суда компании при таких обстоятельствах? Процесс будет более затратным. Во всяком случае, такое понимание есть", - прокомментировал собеседник агентства детали обсуждений по альтернативным маршрутам без участия России.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
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В свою очередь Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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РоссияТурцияЗерновая сделкаВладимир ПутинВ мире
 
 
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