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Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома с "Алисой" - РИА Новости, 04.09.2023
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21:48 04.09.2023
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Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома с "Алисой"
Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома с "Алисой" - РИА Новости, 04.09.2023
Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома с "Алисой"
Некоторые пользователи жалуются на трудности с настройками в приложении умного дома с "Алисой" от "Яндекса", сотрудники работают над устранением сложностей,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:48
2023-09-04T21:48
общество
эльдар муртазин
яндекс
алиса
mobile research group
технологии
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Некоторые пользователи жалуются на трудности с настройками в приложении умного дома с "Алисой" от "Яндекса", сотрудники работают над устранением сложностей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "У ряда пользователей возникают временные трудности с настройками в приложении умного дома. Наши специалисты уже работают над устранением сложностей", - прокомментировала пресс-служба "Яндекса". Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин обратил внимание на жалобы пользователей. "В службе поддержки пытаются восстановить приложение, но никакие сроки не называют. Неофициально несколько сотрудников "Яндекс" говорят, что "возник внешний инцидент, идет оценка ситуации", - написал эксперт в своем телеграм-канале.
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общество, эльдар муртазин, яндекс, алиса, mobile research group, технологии
Общество, Эльдар Муртазин, Яндекс, Алиса, Mobile Research Group, Технологии
Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома с "Алисой"

Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома с "Алисой" от "Яндекса"

© ЯндексЯндекс. Станция Макс
Яндекс. Станция Макс
© Яндекс
Яндекс. Станция Макс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Некоторые пользователи жалуются на трудности с настройками в приложении умного дома с "Алисой" от "Яндекса", сотрудники работают над устранением сложностей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"У ряда пользователей возникают временные трудности с настройками в приложении умного дома. Наши специалисты уже работают над устранением сложностей", - прокомментировала пресс-служба "Яндекса".
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин обратил внимание на жалобы пользователей. "В службе поддержки пытаются восстановить приложение, но никакие сроки не называют. Неофициально несколько сотрудников "Яндекс" говорят, что "возник внешний инцидент, идет оценка ситуации", - написал эксперт в своем телеграм-канале.
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ОбществоЭльдар МуртазинЯндексАлисаMobile Research GroupТехнологии
 
 
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