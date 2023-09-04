https://ria.ru/20230904/samolet-1894054925.html

"Жестокая красота". В Китае восхитились смертоносным российским оружием

"Жестокая красота". В Китае восхитились смертоносным российским оружием - РИА Новости, 04.09.2023

"Жестокая красота". В Китае восхитились смертоносным российским оружием

Российский Ту-160, который называют "Белым лебедем", представляет собой смертоносное оружие, пишет Baijiahao. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:50

2023-09-04T12:50

2023-09-04T12:56

ту-160м

китай

в мире

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российский Ту-160, который называют "Белым лебедем", представляет собой смертоносное оружие, пишет Baijiahao."Пусть внешний вид не вводит вас в заблуждение: Ту-160 — это самый большой дальний бомбардировщик на планете, он находится на вооружении почти 40 лет и с момента своего появления побил более 40 мировых рекордов", — поясняет автор.В статье перечисляются преимущества этого самолета. Так, его максимальная нагрузка составляет 45 тонн — почти вдвое больше, чем у американского бомбардировщика В2. Кроме этого, в Ту-160 есть два независимых бомбоотсека, где можно разместить обычные бомбы, дозвуковые крылатые ракеты и атомные боеприпасы.Отличительной чертой Ту-160 в статье называется способность преодолевать ПВО противника в сверхзвуковом режиме и выпускать ракеты большой дальности вне пределов зоны действия радаров."Тяжелый бомбардировщик способен заставить противника осознать, что такое "жестокая красота", — подчеркивает автор.По его словам, на сегодняшний день нет ни одной страны, которая могла бы создать подобный бомбардировщик.

https://ria.ru/20230902/oruzhie-1893714643.html

https://ria.ru/20230823/tank-1891738208.html

китай

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ту-160м, китай, в мире