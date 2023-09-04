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"Жестокая красота". В Китае восхитились смертоносным российским оружием - РИА Новости, 04.09.2023
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12:50 04.09.2023 (обновлено: 12:56 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/samolet-1894054925.html
"Жестокая красота". В Китае восхитились смертоносным российским оружием
"Жестокая красота". В Китае восхитились смертоносным российским оружием - РИА Новости, 04.09.2023
"Жестокая красота". В Китае восхитились смертоносным российским оружием
Российский Ту-160, который называют "Белым лебедем", представляет собой смертоносное оружие, пишет Baijiahao. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:50
2023-09-04T12:56
ту-160м
китай
в мире
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российский Ту-160, который называют "Белым лебедем", представляет собой смертоносное оружие, пишет Baijiahao."Пусть внешний вид не вводит вас в заблуждение: Ту-160 — это самый большой дальний бомбардировщик на планете, он находится на вооружении почти 40 лет и с момента своего появления побил более 40 мировых рекордов", — поясняет автор.В статье перечисляются преимущества этого самолета. Так, его максимальная нагрузка составляет 45 тонн — почти вдвое больше, чем у американского бомбардировщика В2. Кроме этого, в Ту-160 есть два независимых бомбоотсека, где можно разместить обычные бомбы, дозвуковые крылатые ракеты и атомные боеприпасы.Отличительной чертой Ту-160 в статье называется способность преодолевать ПВО противника в сверхзвуковом режиме и выпускать ракеты большой дальности вне пределов зоны действия радаров."Тяжелый бомбардировщик способен заставить противника осознать, что такое "жестокая красота", — подчеркивает автор.По его словам, на сегодняшний день нет ни одной страны, которая могла бы создать подобный бомбардировщик.
https://ria.ru/20230902/oruzhie-1893714643.html
https://ria.ru/20230823/tank-1891738208.html
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ту-160м, китай, в мире
Ту-160М, Китай, В мире
"Жестокая красота". В Китае восхитились смертоносным российским оружием

Baijiahao назвала российский бомбардировщик Ту-160 уникальным самолетом

© AP Photo / Misha JaparidzeВоеннослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160 "Белый лебедь"
Военнослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160 Белый лебедь - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Misha Japaridze
Военнослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160 "Белый лебедь". Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российский Ту-160, который называют "Белым лебедем", представляет собой смертоносное оружие, пишет Baijiahao.
"Пусть внешний вид не вводит вас в заблуждение: Ту-160 — это самый большой дальний бомбардировщик на планете, он находится на вооружении почти 40 лет и с момента своего появления побил более 40 мировых рекордов", — поясняет автор.
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В статье перечисляются преимущества этого самолета. Так, его максимальная нагрузка составляет 45 тонн — почти вдвое больше, чем у американского бомбардировщика В2. Кроме этого, в Ту-160 есть два независимых бомбоотсека, где можно разместить обычные бомбы, дозвуковые крылатые ракеты и атомные боеприпасы.
Отличительной чертой Ту-160 в статье называется способность преодолевать ПВО противника в сверхзвуковом режиме и выпускать ракеты большой дальности вне пределов зоны действия радаров.
«
"Тяжелый бомбардировщик способен заставить противника осознать, что такое "жестокая красота", — подчеркивает автор.
По его словам, на сегодняшний день нет ни одной страны, которая могла бы создать подобный бомбардировщик.
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