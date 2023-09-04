https://ria.ru/20230904/rutberg-1894045499.html
Источник: в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры Рутберг
Источник: в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры Рутберг - РИА Новости, 04.09.2023
Источник: в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры Рутберг
Сыщики поймали подозреваемого в краже из квартиры народной артистки России Юлии Рутберг, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:14
2023-09-04T12:14
2023-09-04T12:34
происшествия
москва
юлия рутберг
культура
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сыщики поймали подозреваемого в краже из квартиры народной артистки России Юлии Рутберг, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее Рутберг рассказала РИА Новости, что ее квартиру обворовали в Москве, пока она находилась на гастролях в Иркутске. "По подозрению в данном деянии был задержан ранее судимый уроженец Узбекистана", - сказал собеседник агентства, отметив, что ущерб от кражи составил, предположительно, почти 2,5 миллиона рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, юлия рутберг
Происшествия, Москва, Юлия Рутберг, Культура
Источник: в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры Рутберг
В Москве задержали мужчину, предположительно, ограбившего квартиру Юлии Рутберг
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сыщики поймали подозреваемого в краже из квартиры народной артистки России Юлии Рутберг, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее Рутберг рассказала РИА Новости, что ее квартиру обворовали в Москве, пока она находилась на гастролях в Иркутске
.
"По подозрению в данном деянии был задержан ранее судимый уроженец Узбекистана", - сказал собеседник агентства, отметив, что ущерб от кражи составил, предположительно, почти 2,5 миллиона рублей.
Юлия Рутберг: "Артисты приносят кусок мирной жизни на фронт"