https://ria.ru/20230904/rutberg-1894045499.html

Источник: в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры Рутберг

Источник: в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры Рутберг - РИА Новости, 04.09.2023

Источник: в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры Рутберг

Сыщики поймали подозреваемого в краже из квартиры народной артистки России Юлии Рутберг, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:14

2023-09-04T12:14

2023-09-04T12:34

происшествия

москва

юлия рутберг

культура

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сыщики поймали подозреваемого в краже из квартиры народной артистки России Юлии Рутберг, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее Рутберг рассказала РИА Новости, что ее квартиру обворовали в Москве, пока она находилась на гастролях в Иркутске. "По подозрению в данном деянии был задержан ранее судимый уроженец Узбекистана", - сказал собеседник агентства, отметив, что ущерб от кражи составил, предположительно, почти 2,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230507/rutberg-1869898554.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, юлия рутберг