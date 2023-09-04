Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры Рутберг - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:14 04.09.2023 (обновлено: 12:34 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/rutberg-1894045499.html
Источник: в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры Рутберг
Источник: в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры Рутберг - РИА Новости, 04.09.2023
Источник: в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры Рутберг
Сыщики поймали подозреваемого в краже из квартиры народной артистки России Юлии Рутберг, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:14
2023-09-04T12:34
происшествия
москва
юлия рутберг
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сыщики поймали подозреваемого в краже из квартиры народной артистки России Юлии Рутберг, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее Рутберг рассказала РИА Новости, что ее квартиру обворовали в Москве, пока она находилась на гастролях в Иркутске. "По подозрению в данном деянии был задержан ранее судимый уроженец Узбекистана", - сказал собеседник агентства, отметив, что ущерб от кражи составил, предположительно, почти 2,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230507/rutberg-1869898554.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, юлия рутберг
Происшествия, Москва, Юлия Рутберг, Культура
Источник: в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры Рутберг

В Москве задержали мужчину, предположительно, ограбившего квартиру Юлии Рутберг

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сыщики поймали подозреваемого в краже из квартиры народной артистки России Юлии Рутберг, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее Рутберг рассказала РИА Новости, что ее квартиру обворовали в Москве, пока она находилась на гастролях в Иркутске.
"По подозрению в данном деянии был задержан ранее судимый уроженец Узбекистана", - сказал собеседник агентства, отметив, что ущерб от кражи составил, предположительно, почти 2,5 миллиона рублей.
Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Юлия Рутберг: "Артисты приносят кусок мирной жизни на фронт"
7 мая, 08:00
 
КультураПроисшествияМоскваЮлия Рутберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала