https://ria.ru/20230904/rusalka-1894084862.html

Жители мурманской Кандалакши разошлись во мнениях об арт-объекте "Русалка"

Жители мурманской Кандалакши разошлись во мнениях об арт-объекте "Русалка" - РИА Новости, 04.09.2023

Жители мурманской Кандалакши разошлись во мнениях об арт-объекте "Русалка"

Мнения жителей Кандалакши Мурманской области о новом арт-объекте "Русалка" — скульптуре из металлолома, установленной на набережной города, разделились, однако... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:37

2023-09-04T14:37

2023-09-04T14:38

кандалакша

мурманская область

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МУРМАНСК, 4 сен - РИА Новости. Мнения жителей Кандалакши Мурманской области о новом арт-объекте "Русалка" — скульптуре из металлолома, установленной на набережной города, разделились, однако она "прикольная", "это некий монстр", который топит корабли, рассказал РИА Новости глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин. Русалку установили на набережной города в начале сентября. Ее автор — местный умелец Владимир Васильев. Русалка выполнена в стиле, который сам мастер называет ресайкл-арт, и сделана из металлолома. Внешний вид сказочного существа довольно брутален и многим напоминает знаменитую воронежскую Аленку. "Позиция жителей неоднозначна, есть сторонники и противники. На мой взгляд, сторонников больше. Внешний вид арт-объекта неординарный, но мы считаем, что раз наш город борется за туристическую привлекательность, такой объект будет популярен у туристов", - сказал РИА Новости Шалагин. Он рассказал, что с мастером познакомился благодаря местному депутату и директору музея, и фотографии чернового варианта арт-объекта показались ему "странными", однако увидев скульптуру в мастерской, Шалагин решил, что в ней что-то есть и не стал возражать против установки. Место на набережной выбрали таким образом, чтобы арт-объект не выбивался по стилю в ряду других. "На мой взгляд, все зашло. Она прикольная. Комментарии в соцсетях от "какой ужас, уберите" до "все прекрасно, сами сделайте лучше"... Она необычная, не красавица, но не может наша русалка быть как героиня из мультика. Это сказочное существо, оно топит корабли, это некий монстр", - отметил Шалагин. Скептикам и критикам он приводит в пример Эйфелеву башню, которая тоже поначалу казалась парижанам уродливым сооружением, а сегодня стала визитной карточкой французской столицы. "Нужно время – и все будет хорошо. Проводят ассоциации с Аленкой, у меня таких нет. Аленка — миловидная девочка из советского фильма, красавица с тоненьким голоском. Как выглядит Русалка — никто не знает", - уверен Шалагин. Скульптуру Аленки с пугающим лицом по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Однако нашлись и те, кто призывал не трогать Аленку. В итоге памятник вернули изготовителю, после его продали с аукциона воронежскому бизнесмену. Его планировали установить в торгово-развлекательном центре "Сити-парк "Град" в Рамонском районе рядом с Воронежем. А в Нововоронеже 1 июля прошлого года установили другой памятник Аленке - "спокойный, душевный и с красивым лицом".

https://ria.ru/20230901/skulptura-1893698803.html

https://ria.ru/20230512/kot-1871316810.html

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кандалакша, мурманская область