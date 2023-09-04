Рейтинг@Mail.ru
В Румынии прокомментировали сообщения о падении российских беспилотников - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 04.09.2023 (обновлено: 12:50 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/rumyniya-1894041462.html
В Румынии прокомментировали сообщения о падении российских беспилотников
В Румынии прокомментировали сообщения о падении российских беспилотников - РИА Новости, 04.09.2023
В Румынии прокомментировали сообщения о падении российских беспилотников
Минобороны Румынии на своем сайте опровергло заявление украинского чиновника, что минувшей ночью на территории страны упали российские дроны. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:57
2023-09-04T12:50
в мире
румыния
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894048367_86:289:3022:1940_1920x0_80_0_0_65cb61ef0b68bc33c7f3bbb572dceb64.jpg
КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Минобороны Румынии на своем сайте опровергло заявление украинского чиновника, что минувшей ночью на территории страны упали российские дроны. &quot;Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на территорию Румынии&quot;, — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что российское оружие никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".Минобороны заверило, что с усиленной бдительностью отслеживает ситуацию с дронами.О том, что российские беспилотники упали и взорвались на территории Румынии, в соцсетях написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на украинскую погранслужбу.
https://ria.ru/20230903/minoborony-1893941709.html
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894048367_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c52868361fd5adb8ed9220095172014b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, россия
В мире, Румыния, Россия
В Румынии прокомментировали сообщения о падении российских беспилотников

Минобороны Румынии опровергло данные о падении в стране российских беспилотников

© iStock.com / Thomas FaullФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© iStock.com / Thomas Faull
Флаг Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Минобороны Румынии на своем сайте опровергло заявление украинского чиновника, что минувшей ночью на территории страны упали российские дроны.
«

"Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на территорию Румынии", — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что российское оружие никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".
Минобороны заверило, что с усиленной бдительностью отслеживает ситуацию с дронами.
О том, что российские беспилотники упали и взорвались на территории Румынии, в соцсетях написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на украинскую погранслужбу.
Морской порт в городе Рени
Удары России по порту Рени не угрожают Румынии, заявили в Минобороны страны
Вчера, 16:00
 
В миреРумынияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала