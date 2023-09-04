https://ria.ru/20230904/rumyniya-1894041462.html

В Румынии прокомментировали сообщения о падении российских беспилотников

В Румынии прокомментировали сообщения о падении российских беспилотников - РИА Новости, 04.09.2023

В Румынии прокомментировали сообщения о падении российских беспилотников

Минобороны Румынии на своем сайте опровергло заявление украинского чиновника, что минувшей ночью на территории страны упали российские дроны. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:57

2023-09-04T11:57

2023-09-04T12:50

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КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Минобороны Румынии на своем сайте опровергло заявление украинского чиновника, что минувшей ночью на территории страны упали российские дроны. "Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на территорию Румынии", — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что российское оружие никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".Минобороны заверило, что с усиленной бдительностью отслеживает ситуацию с дронами.О том, что российские беспилотники упали и взорвались на территории Румынии, в соцсетях написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на украинскую погранслужбу.

https://ria.ru/20230903/minoborony-1893941709.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, россия