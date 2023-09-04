https://ria.ru/20230904/reznikov-1894094783.html
СМИ: Рада уволит Резникова 5 сентября
СМИ: Рада уволит Резникова 5 сентября - РИА Новости, 04.09.2023
СМИ: Рада уволит Резникова 5 сентября
Парламент Украины должен проголосовать за увольнение министра обороны Алексея Резникова 5 сентября, тогда же будет голосование по увольнению главы Фонда... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:11
2023-09-04T15:11
2023-09-04T15:11
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Парламент Украины должен проголосовать за увольнение министра обороны Алексея Резникова 5 сентября, тогда же будет голосование по увольнению главы Фонда госимущества Рустема Умерова, который должен возглавить военное ведомство, сообщает агентство РБК-Украина. Ранее в понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. После этого украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что комитет Верховной рады по вопросам обороны поддержал отставку Резникова с должности министра обороны. Накануне Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. "Верховная Рада завтра должна проголосовать за увольнение Алексея Резникова и Рустема Умерова с должностей глав Минобороны и Фонда госимущества соответственно. После голосования в Раде Умеров должен встретиться с фракцией партии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства со ссылкой на его источники. В сообщении также отмечается, что назначение Умерова на должность главы минобороны запланировано на среду. При этом другие кадровые решения на этой неделе не будут приниматься. "Рассчитываем, что за назначение Умерова в зале соберется гораздо больше необходимых 226 голосов "за", - уточнили в РБК-Украина.
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в мире, украина, алексей резников, владимир зеленский, рбк (медиагруппа), верховная рада украины
В мире, Украина, Алексей Резников, Владимир Зеленский, РБК (медиагруппа), Верховная Рада Украины
СМИ: Рада уволит Резникова 5 сентября
РБК-Украина: Рада уволит Резникова 5 сентября
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Парламент Украины должен проголосовать за увольнение министра обороны Алексея Резникова 5 сентября, тогда же будет голосование по увольнению главы Фонда госимущества Рустема Умерова, который должен возглавить военное ведомство, сообщает агентство РБК-Украина.
Ранее в понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду
заявление об отставке. После этого украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что комитет Верховной рады по вопросам обороны поддержал отставку Резникова с должности министра обороны. Накануне Владимир Зеленский
заявил об отставке Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
В МИД прокомментировали отставку Резникова с поста главы Минобороны Украины
"Верховная Рада завтра должна проголосовать за увольнение Алексея Резникова и Рустема Умерова с должностей глав Минобороны и Фонда госимущества соответственно. После голосования в Раде Умеров должен встретиться с фракцией партии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства со ссылкой на его источники.
В сообщении также отмечается, что назначение Умерова на должность главы минобороны запланировано на среду. При этом другие кадровые решения на этой неделе не будут приниматься. "Рассчитываем, что за назначение Умерова в зале соберется гораздо больше необходимых 226 голосов "за", - уточнили в РБК-Украина.