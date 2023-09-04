https://ria.ru/20230904/reznikov-1894080545.html

В МИД прокомментировали отставку Резникова с поста главы Минобороны Украины

В МИД прокомментировали отставку Резникова с поста главы Минобороны Украины - РИА Новости, 04.09.2023

В МИД прокомментировали отставку Резникова с поста главы Минобороны Украины

Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины не освобождает его от ответственности за совершенные военные преступления, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:21

2023-09-04T14:21

2023-09-04T14:21

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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины не освобождает его от ответственности за совершенные военные преступления, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. "Отставка Резникова с должности министра обороны киевского режима не освободит его от ответственности за совершенные военные преступления. На Резникове лежит ответственность как за срыв минских и стамбульских переговоров, так и за действия во главе минобороны, которые привели к использованию Киевом запрещённых средств и методов войны, неизбирательным нападениям на густонаселенные районы и объекты, нанесению ударов по сооружениям, содержащим опасные силы, и многое другое, что предпринималось киевским режимом в нарушение международных норм вооруженных конфликтов и международного гуманитарного права", - сказал Мирошник. Собеседник агентства уточнил, что вне зависимости от того, в какой должности Резников продолжит свою карьеру, его действия будут предметом расследования. "Независимо от того, будет дальше Резников направлен режимом в другую страну, или самостоятельно попытается спрятаться от наказания, его действия зафиксированы и являются предметом расследования, итогом которого будет правомерное и справедливое наказание", - добавил Мирошник. Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности. Сам Резников говорил, что готов подать в отставку. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова после отставки назначат послом в Великобритании.

https://ria.ru/20230904/otstavka-1894022874.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894007388.html

https://ria.ru/20230904/reznikov-1894032838.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, алексей резников, родион мирошник, верховная рада украины