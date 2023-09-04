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В МИД прокомментировали отставку Резникова с поста главы Минобороны Украины - РИА Новости, 04.09.2023
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14:21 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/reznikov-1894080545.html
В МИД прокомментировали отставку Резникова с поста главы Минобороны Украины
В МИД прокомментировали отставку Резникова с поста главы Минобороны Украины - РИА Новости, 04.09.2023
В МИД прокомментировали отставку Резникова с поста главы Минобороны Украины
Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины не освобождает его от ответственности за совершенные военные преступления, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:21
2023-09-04T14:21
в мире
украина
алексей резников
родион мирошник
верховная рада украины
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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины не освобождает его от ответственности за совершенные военные преступления, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. "Отставка Резникова с должности министра обороны киевского режима не освободит его от ответственности за совершенные военные преступления. На Резникове лежит ответственность как за срыв минских и стамбульских переговоров, так и за действия во главе минобороны, которые привели к использованию Киевом запрещённых средств и методов войны, неизбирательным нападениям на густонаселенные районы и объекты, нанесению ударов по сооружениям, содержащим опасные силы, и многое другое, что предпринималось киевским режимом в нарушение международных норм вооруженных конфликтов и международного гуманитарного права", - сказал Мирошник. Собеседник агентства уточнил, что вне зависимости от того, в какой должности Резников продолжит свою карьеру, его действия будут предметом расследования. "Независимо от того, будет дальше Резников направлен режимом в другую страну, или самостоятельно попытается спрятаться от наказания, его действия зафиксированы и являются предметом расследования, итогом которого будет правомерное и справедливое наказание", - добавил Мирошник. Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности. Сам Резников говорил, что готов подать в отставку. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова после отставки назначат послом в Великобритании.
https://ria.ru/20230904/otstavka-1894022874.html
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894007388.html
https://ria.ru/20230904/reznikov-1894032838.html
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в мире, украина, алексей резников, родион мирошник, верховная рада украины
В мире, Украина, Алексей Резников, Родион Мирошник, Верховная Рада Украины
В МИД прокомментировали отставку Резникова с поста главы Минобороны Украины

Мирошник: отставка не снимет с Резникова ответственности за военные преступления

© AP Photo / Mindaugas KulbisАлексей Резников на саммите НАТО
Алексей Резников на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Алексей Резников на саммите НАТО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины не освобождает его от ответственности за совершенные военные преступления, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Эксперт назвал причины отставки министра обороны Украины
10:42
«
"Отставка Резникова с должности министра обороны киевского режима не освободит его от ответственности за совершенные военные преступления. На Резникове лежит ответственность как за срыв минских и стамбульских переговоров, так и за действия во главе минобороны, которые привели к использованию Киевом запрещённых средств и методов войны, неизбирательным нападениям на густонаселенные районы и объекты, нанесению ударов по сооружениям, содержащим опасные силы, и многое другое, что предпринималось киевским режимом в нарушение международных норм вооруженных конфликтов и международного гуманитарного права", - сказал Мирошник.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В США раскрыли настоящую причину отставки министра обороны Украины
08:57
Собеседник агентства уточнил, что вне зависимости от того, в какой должности Резников продолжит свою карьеру, его действия будут предметом расследования.
«
"Независимо от того, будет дальше Резников направлен режимом в другую страну, или самостоятельно попытается спрятаться от наказания, его действия зафиксированы и являются предметом расследования, итогом которого будет правомерное и справедливое наказание", - добавил Мирошник.
Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности. Сам Резников говорил, что готов подать в отставку. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова после отставки назначат послом в Великобритании.
Министр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Вышинский назвал министра обороны Украины Резникова козлом отпущения
11:28
 
В миреУкраинаАлексей РезниковРодион МирошникВерховная Рада Украины
 
 
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