https://ria.ru/20230904/reznikov-1894079564.html
Комитет Рады по вопросам обороны поддержал отставку Резникова
Комитет Рады по вопросам обороны поддержал отставку Резникова - РИА Новости, 04.09.2023
Комитет Рады по вопросам обороны поддержал отставку Резникова
Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны страны, сообщил в понедельник украинский... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:19
2023-09-04T14:19
2023-09-04T14:38
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великобритания
алексей резников
мустафа джемилев
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны страны, сообщил в понедельник украинский депутат Ярослав Железняк.Ранее в понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. Накануне Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, был советником лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева."Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал отставку Резникова с должности министра обороны Украины", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Депутат добавил, что "За" проголосовали 16 человек, двое от голосования воздержались.Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности. Сам Резников говорил, что готов подать в отставку. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова после отставки назначат послом в Великобритании.
https://ria.ru/20230904/krym-1893989953.html
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украина, россия, великобритания, алексей резников, мустафа джемилев, алексей гончаренко, верховная рада украины
Украина, Россия, Великобритания, Алексей Резников, Мустафа Джемилев, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Комитет Рады по вопросам обороны поддержал отставку Резникова
Комитет Рады по вопросам обороны поддержал отставку Резникова