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Вышинский назвал министра обороны Украины Резникова козлом отпущения - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/reznikov-1894032838.html
Вышинский назвал министра обороны Украины Резникова козлом отпущения
Вышинский назвал министра обороны Украины Резникова козлом отпущения - РИА Новости, 04.09.2023
Вышинский назвал министра обороны Украины Резникова козлом отпущения
Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский считает, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:28
2023-09-04T11:28
специальная военная операция на украине
украина
алексей резников
владимир зеленский
кирилл вышинский
в мире
министерство обороны украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский считает, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тяжелой внутриполитической ситуацией на Украине из-за коррупционных скандалов в украинской армии, грозящих падением рейтинга Владимира Зеленского. В понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду Украины заявление об отставке с поста министра обороны. "…Резников – это козел отпущения, потому что ситуация внутриполитическая для Зеленского очень неблагоприятная. Нет успехов на фронте, коррупционные скандалы один за одним, сначала были яйца (скандал с поставками в армию яиц по завышенной цене – ред.), затем были куртки, которые покупались как "летние", а потом в армию продвигались как "зимние". Начальная цена была 30 долларов, а армия их вроде получила уже по 89. Видимо, Зеленский понял, что это удар по нему лично, по его рейтингу, к тому же все больше говорят о необходимости проведения выборов, естественно, падение его личного рейтинга в его планы и его администрации не входит. Поэтому нужно кем-то жертвовать. Долго Резникова прикрывали и вот решили наконец сдавать", - сказал Вышинский в эфире радио "Спутник". Он напомнил, что планируют наступление украинских войск в генеральных штабах, а не в минобороны Украины, поэтому обвинения Резникова в отсутствии успехов на фронте связаны лишь с желанием найти ответственного за провал. Накануне Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, одно время жил в Крыму. Являлся советником лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева. Издание "Украинская правда" 10 августа сообщало, что Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности.
https://ria.ru/20230904/pushilin-1894017452.html
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украина, алексей резников, владимир зеленский, кирилл вышинский, в мире, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Кирилл Вышинский, В мире, Министерство обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Вышинский назвал министра обороны Украины Резникова козлом отпущения

Вышинский: Зеленский сдал Резникова, опасаясь падения личного рейтинга

© AP Photo / Daniel ColeАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Алексей Резников. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский считает, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тяжелой внутриполитической ситуацией на Украине из-за коррупционных скандалов в украинской армии, грозящих падением рейтинга Владимира Зеленского.
В понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду Украины заявление об отставке с поста министра обороны.
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Пушилин прокомментировал смену министра обороны Украины
10:09
"…Резников – это козел отпущения, потому что ситуация внутриполитическая для Зеленского очень неблагоприятная. Нет успехов на фронте, коррупционные скандалы один за одним, сначала были яйца (скандал с поставками в армию яиц по завышенной цене – ред.), затем были куртки, которые покупались как "летние", а потом в армию продвигались как "зимние". Начальная цена была 30 долларов, а армия их вроде получила уже по 89. Видимо, Зеленский понял, что это удар по нему лично, по его рейтингу, к тому же все больше говорят о необходимости проведения выборов, естественно, падение его личного рейтинга в его планы и его администрации не входит. Поэтому нужно кем-то жертвовать. Долго Резникова прикрывали и вот решили наконец сдавать", - сказал Вышинский в эфире радио "Спутник". Он напомнил, что планируют наступление украинских войск в генеральных штабах, а не в минобороны Украины, поэтому обвинения Резникова в отсутствии успехов на фронте связаны лишь с желанием найти ответственного за провал.
Накануне Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, одно время жил в Крыму. Являлся советником лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева.
Издание "Украинская правда" 10 августа сообщало, что Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлексей РезниковВладимир ЗеленскийКирилл ВышинскийВ миреМинистерство обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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