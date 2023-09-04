https://ria.ru/20230904/reznikov-1894015862.html
Резников подал заявление об отставке с поста главы Минобороны
Резников подал заявление об отставке с поста главы Минобороны - РИА Новости, 04.09.2023
Резников подал заявление об отставке с поста главы Минобороны
Алексей Резников заявил в понедельник, что подал в Верховную раду Украины заявление об отставке с поста министра обороны. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T09:57
2023-09-04T09:57
2023-09-04T10:09
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в мире
алексей резников
министерство обороны украины
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Алексей Резников заявил в понедельник, что подал в Верховную раду Украины заявление об отставке с поста министра обороны."Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке. К отчету готов", - написал Резников в социальной сети Facebook*.Ранее Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении на его должность главы Фонда госимущества Рустема Умерова.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании, а на посту главы минобороны его сменит Умеров.Издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в кабмине Украины, также писало, что самый вероятный кандидат на место Резникова - Умеров. Сообщалось, что недавно Зеленский встречался с ним и обсуждал результаты работы фонда. Сам Умеров не смог опровергнуть или подтвердить информацию о том, что займет другой пост, указывало издание.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом Верховной рады Украины. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги III степени" за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности и развитие своей страны. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа**.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894007388.html
https://ria.ru/20230904/marionetka-1893998216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины, в мире, алексей резников, министерство обороны украины
Украина, Верховная Рада Украины, В мире, Алексей Резников, Министерство обороны Украины
Резников подал заявление об отставке с поста главы Минобороны
Министр обороны Украины Резников подал в Верховную раду заявление об отставке
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Алексей Резников заявил в понедельник, что подал в Верховную раду Украины заявление об отставке с поста министра обороны.
"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского
подал в Верховную раду Украины заявление об отставке. К отчету готов", - написал Резников в социальной сети Facebook*.
В США раскрыли настоящую причину отставки министра обороны Украины
Ранее Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении на его должность главы Фонда госимущества Рустема Умерова.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании
, а на посту главы минобороны его сменит Умеров.
Издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в кабмине Украины, также писало, что самый вероятный кандидат на место Резникова - Умеров. Сообщалось, что недавно Зеленский встречался с ним и обсуждал результаты работы фонда. Сам Умеров не смог опровергнуть или подтвердить информацию о том, что займет другой пост, указывало издание.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США
по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом Верховной рады Украины. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги III степени" за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности и развитие своей страны. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа**.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Экстремистская организация, запрещенная на территории России
В Крыму назвали нового министра обороны Украины марионеткой США