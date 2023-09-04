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Путин поздравил работников нефтегазовой отрасли с их праздником
Путин поздравил работников нефтегазовой отрасли с их праздником - РИА Новости, 04.09.2023
Путин поздравил работников нефтегазовой отрасли с их праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой отрасли с прошедшим профессиональным праздником, глава государства поблагодарил... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:41
2023-09-04T20:41
2023-09-04T20:41
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сочи
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой отрасли с прошедшим профессиональным праздником, глава государства поблагодарил специалистов за напряженную и эффективную работу на благо страны. "Хотел бы поздравить всех работников и ветеранов нефтегазовой отрасли, газовой промышленности России с профессиональным праздником, который отмечался вчера, 3 сентября. Хочу поблагодарить сотни тысяч людей, занятых в этой важнейшее сфере, за верность трудовым традициям, за напряженную, эффективную работу на благо всей страны", - сказал Путин на совещании по вопросам СПГ в Сочи. "Ваши успехи, значимые достижения вносят огромный вклад в развитие российской экономики, помогают обеспечить стабильную работу и крупных предприятий, и малого бизнеса, систем жизнеобеспечения, полностью и с гарантией закрывать потребности внутреннего рынка", - подчеркнул президент.
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россия, сочи, владимир путин
Россия, Сочи, Владимир Путин
Путин поздравил работников нефтегазовой отрасли с их праздником
Путин поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником