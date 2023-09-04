https://ria.ru/20230904/putin-1894184620.html
Путин призвал к недопущению скачков цен в энергетике
Путин призвал к недопущению скачков цен в энергетике - РИА Новости, 04.09.2023
Путин призвал к недопущению скачков цен в энергетике
Российский ТЭК должен обеспечивать интересы экономики страны и нужды всех потребителей, а вопросы доступности и недопущения серьезных ценовых скачков нужно... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:24
2023-09-04T20:24
2023-09-04T20:37
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российский ТЭК должен обеспечивать интересы экономики страны и нужды всех потребителей, а вопросы доступности и недопущения серьезных ценовых скачков нужно постоянно держать на контроле и решать в диалоге, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта производства мурманского СПГ."Хочу подчеркнуть, что главная задача нефтегазовой отрасли, всего отечественного ТЭКа – это обеспечение именно собственных нужд нашей страны, интересов своей экономики, всех российских потребителей – как предпринимателей, так и граждан, включая продолжение важнейшей программы газификации страны, поддержание баланса между рентабельностью добычи, переработки, розничной торговли и доступностью соответствующих продуктов и услуг – для промышленности и населения, недопущения серьезных ценовых скачков", - сказал президент."Эти задачи нужно постоянно держать на контроле и решать в диалоге с деловым сообществом", - добавил он.
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владимир путин
Путин призвал к недопущению скачков цен в энергетике
Путин призвал уделять внимание вопросам недопущения скачков цен в энергетике
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российский ТЭК должен обеспечивать интересы экономики страны и нужды всех потребителей, а вопросы доступности и недопущения серьезных ценовых скачков нужно постоянно держать на контроле и решать в диалоге, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта производства мурманского СПГ.
"Хочу подчеркнуть, что главная задача нефтегазовой отрасли, всего отечественного ТЭКа – это обеспечение именно собственных нужд нашей страны, интересов своей экономики, всех российских потребителей – как предпринимателей, так и граждан, включая продолжение важнейшей программы газификации страны, поддержание баланса между рентабельностью добычи, переработки, розничной торговли и доступностью соответствующих продуктов и услуг – для промышленности и населения, недопущения серьезных ценовых скачков", - сказал президент.
"Эти задачи нужно постоянно держать на контроле и решать в диалоге с деловым сообществом", - добавил он.