https://ria.ru/20230904/putin-1894184286.html

Необходимо ускорить трубопровод "Сила Сибири — 2", заявил Путин

Необходимо ускорить трубопровод "Сила Сибири — 2", заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023

Необходимо ускорить трубопровод "Сила Сибири — 2", заявил Путин

Россия рассматривает возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири — 2"", заявил президент РФ... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T20:21

2023-09-04T20:21

2023-09-04T20:48

владимир путин

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия рассматривает возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири — 2"", заявил президент РФ Владимир Путин."Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири-2", - сказал Путин в понедельник на совещании по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ".

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владимир путин