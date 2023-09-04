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Необходимо ускорить трубопровод "Сила Сибири — 2", заявил Путин
Необходимо ускорить трубопровод "Сила Сибири — 2", заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Необходимо ускорить трубопровод "Сила Сибири — 2", заявил Путин
Россия рассматривает возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири — 2"", заявил президент РФ... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:21
2023-09-04T20:21
2023-09-04T20:48
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия рассматривает возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири — 2"", заявил президент РФ Владимир Путин."Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири-2", - сказал Путин в понедельник на совещании по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ".
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин
Необходимо ускорить трубопровод "Сила Сибири — 2", заявил Путин
Путин: Россия рассматривает возможность ускорения трубопровода "Сила Сибири — 2"
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия рассматривает возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири — 2"", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири-2", - сказал Путин в понедельник на совещании по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ".