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Путин: другая сторона использует зерновой коридор для террористических атак - РИА Новости, 04.09.2023
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16:44 04.09.2023 (обновлено: 16:57 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/putin-1894129232.html
Путин: другая сторона использует зерновой коридор для террористических атак
Путин: другая сторона использует зерновой коридор для террористических атак - РИА Новости, 04.09.2023
Путин: другая сторона использует зерновой коридор для террористических атак
Пока Россия обеспечивала безопасность по зерновому коридору, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:44
2023-09-04T16:57
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пока Россия обеспечивала безопасность по зерновому коридору, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров."Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой (зерновой) сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов", - сказал Путин, добавив, что это "не может быть терпимым дальше".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
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россия
Россия
Путин: другая сторона использует зерновой коридор для террористических атак

Путин: другая сторона использует зерновой коридор для террористических атак

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пока Россия обеспечивала безопасность по зерновому коридору, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
"Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой (зерновой) сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов", - сказал Путин, добавив, что это "не может быть терпимым дальше".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
 
Россия
 
 
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