https://ria.ru/20230904/putin-1894126530.html
Путин: проявляется тенденция к использованию национальных валют
Путин: проявляется тенденция к использованию национальных валют - РИА Новости, 04.09.2023
Путин: проявляется тенденция к использованию национальных валют
Проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Россией и Турцией, а доля расчетов в долларах и евро снижается, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:38
2023-09-04T16:38
2023-09-04T16:56
турция
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Россией и Турцией, а доля расчетов в долларах и евро снижается, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом."Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют - рубля и лиры - в коммерческих обменах. При этом доля доллара и евро в взаиморасчетах последовательно снижается. Наши центральные банки плотно занимаются вопросами развития корреспондентской сети между финансовыми и кредитными организациями двух стран", - сказал он.Путин также отметил, что при обсуждении двусторонних экономических связей лидеры "с удовлетворением констатировали продолжающийся рост товарооборота"."По итогам 2022 года он увеличился на 86% и достиг рекордных 62, но по некоторым данным статистики, еще больше, миллиардов долларов. А за первую половину текущего года вырос еще на 4%", - сказал президент РФ.
турция
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция
Путин: проявляется тенденция к использованию национальных валют
Путин: проявляется тенденция к использованию национальных валют
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Россией и Турцией, а доля расчетов в долларах и евро снижается, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
"Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют - рубля и лиры - в коммерческих обменах. При этом доля доллара и евро в взаиморасчетах последовательно снижается. Наши центральные банки плотно занимаются вопросами развития корреспондентской сети между финансовыми и кредитными организациями двух стран", - сказал он.
Путин также отметил, что при обсуждении двусторонних экономических связей лидеры "с удовлетворением констатировали продолжающийся рост товарооборота".
"По итогам 2022 года он увеличился на 86% и достиг рекордных 62, но по некоторым данным статистики, еще больше, миллиардов долларов. А за первую половину текущего года вырос еще на 4%", - сказал президент РФ.