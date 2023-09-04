Рейтинг@Mail.ru
Путин: проявляется тенденция к использованию национальных валют - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 04.09.2023 (обновлено: 16:56 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/putin-1894126530.html
Путин: проявляется тенденция к использованию национальных валют
Путин: проявляется тенденция к использованию национальных валют - РИА Новости, 04.09.2023
Путин: проявляется тенденция к использованию национальных валют
Проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Россией и Турцией, а доля расчетов в долларах и евро снижается, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:38
2023-09-04T16:56
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074697_0:145:3158:1921_1920x0_80_0_0_aa37a5c211c34b4a46d200eb5658e126.jpg
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Россией и Турцией, а доля расчетов в долларах и евро снижается, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом."Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют - рубля и лиры - в коммерческих обменах. При этом доля доллара и евро в взаиморасчетах последовательно снижается. Наши центральные банки плотно занимаются вопросами развития корреспондентской сети между финансовыми и кредитными организациями двух стран", - сказал он.Путин также отметил, что при обсуждении двусторонних экономических связей лидеры "с удовлетворением констатировали продолжающийся рост товарооборота"."По итогам 2022 года он увеличился на 86% и достиг рекордных 62, но по некоторым данным статистики, еще больше, миллиардов долларов. А за первую половину текущего года вырос еще на 4%", - сказал президент РФ.
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074697_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_e6ceaea736c178fdc1ee213fd23e289a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция
Турция
Путин: проявляется тенденция к использованию национальных валют

Путин: проявляется тенденция к использованию национальных валют

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Россией и Турцией, а доля расчетов в долларах и евро снижается, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
"Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют - рубля и лиры - в коммерческих обменах. При этом доля доллара и евро в взаиморасчетах последовательно снижается. Наши центральные банки плотно занимаются вопросами развития корреспондентской сети между финансовыми и кредитными организациями двух стран", - сказал он.
Путин также отметил, что при обсуждении двусторонних экономических связей лидеры "с удовлетворением констатировали продолжающийся рост товарооборота".
"По итогам 2022 года он увеличился на 86% и достиг рекордных 62, но по некоторым данным статистики, еще больше, миллиардов долларов. А за первую половину текущего года вырос еще на 4%", - сказал президент РФ.
 
Турция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала