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Песков заявил, что решение по формату участия Путина в G20 пока не принято
Песков заявил, что решение по формату участия Путина в G20 пока не принято - РИА Новости, 04.09.2023
Песков заявил, что решение по формату участия Путина в G20 пока не принято
Решение по формату участия президента РФ Владимира Путина в саммите большой двадцатки пока не принято, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:19
2023-09-04T16:19
2023-09-04T16:47
большая двадцатка
дмитрий песков
владимир путин
россия
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Решение по формату участия президента РФ Владимира Путина в саммите большой двадцатки пока не принято, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока точно не могу сказать. Там точно на месте будет министр иностранных дел (Сергей – ред.) Лавров, что касается президентского формата, то решение ещё пока не принято", - сказал Песков в ответ на вопрос, ожидается ли приветствие президента участникам саммита G20 и саммита АСЕАН.
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большая двадцатка, дмитрий песков, владимир путин, россия
Большая двадцатка, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Песков заявил, что решение по формату участия Путина в G20 пока не принято
Песков: решение по формату участия Путина в G20 пока не принято