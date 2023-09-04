https://ria.ru/20230904/putin-1894061510.html

Путин и Эрдоган кратко пообщались перед официальной встречей в Сочи

Путин и Эрдоган кратко пообщались перед официальной встречей в Сочи - РИА Новости, 04.09.2023

Путин и Эрдоган кратко пообщались перед официальной встречей в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган кратко пообщались перед официальной встречей в Сочи. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:14

2023-09-04T13:14

2023-09-04T13:25

сочи

россия

турция

владимир путин

алексей лихачев

александр новак

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган кратко пообщались перед официальной встречей в Сочи.Российский лидер приехал к месту встречи первым и встретил автомобиль Эрдогана. Рядом с Путиным находились глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак.Лидеры пожали руки и кратко пообщались."Как вы добрались, все хорошо?" - поинтересовался Путин."Час 15 минут, недолго", - ответил Эрдоган.Одна из самых ожидаемых тем переговоров в широком составе - будущее зерновой сделки. Газета Milliyet со ссылкой на источники ранее сообщала, что Эрдоган на встрече с Путиным заявит о готовности Анкары выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине.Кремль в преддверии переговоров отмечал, что лидеры помимо актуальной международной проблематики намерены обсудить и вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

https://ria.ru/20230904/sdelka-1894064584.html

сочи

россия

турция

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сочи, россия, турция, владимир путин, алексей лихачев, александр новак, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"