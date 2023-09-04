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Египет закупил почти полмиллиона тонн российской пшеницы - РИА Новости, 04.09.2023
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14:03 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/pshenitsa-1894076589.html
Египет закупил почти полмиллиона тонн российской пшеницы
Египет закупил почти полмиллиона тонн российской пшеницы - РИА Новости, 04.09.2023
Египет закупил почти полмиллиона тонн российской пшеницы
Египет приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в частном порядке, отойдя от обычного тендерного процесса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:03
2023-09-04T14:03
египет
экономика
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Египет приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в частном порядке, отойдя от обычного тендерного процесса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на трейдеров. "...государственный закупщик зерна Египта приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в ходе частной сделки, сумев договориться о более низких ценах, чем те, которые предлагались на более традиционных тендерах", - пишет агентство. Правительство Египта традиционно покупает пшеницу только на тендерах. Однако в апреле агентство Блумберг сообщило о планах разрешить закупку пшеницы через прямые предложения министерству снабжения. В июле Блумберг сообщил, что Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) ведет частные переговоры с трейдерами о покупке пшеницы. Рейтер уточняет, что GASC закупило в пятницу около 480 тысяч метрических тонн российской пшеницы у торговой компании Solaris по цене около 270 долларов за тонну (условия поставки - CFR). В пятницу GASC также приобрела в частном порядке одну партию болгарской пшеницы по цене 270 долларов за тонну (также по условиям CFR). При этом позже, также ссылаясь на трейдеров, Рейтер сообщило, что GASC проведет в понедельник частные переговоры с поставщиками для закупки пшеницы без объявления тендера. Агентство отмечает, что на тендере, состоявшемся на прошлой неделе, цены на российскую пшеницу с поставкой на условиях CFR варьировались в пределах 286,25-291 доллара за тонну. В середине июля советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани подтвердил, что Египет стремится увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству. Первый помощник министра снабжения Египта и глава Египетской товарной биржи Ибрагим Ашмави пояснил ранее РИА Новости, что Египет входит в число крупнейших импортеров пшеницы, и доля российской пшеницы в ее импорте оценивается в 80%.
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египет, экономика
Египет, Экономика
Египет закупил почти полмиллиона тонн российской пшеницы

Египет закупил почти полмиллиона тонн российской пшеницы в частном порядке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Египет приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в частном порядке, отойдя от обычного тендерного процесса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на трейдеров.
"...государственный закупщик зерна Египта приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в ходе частной сделки, сумев договориться о более низких ценах, чем те, которые предлагались на более традиционных тендерах", - пишет агентство.
Правительство Египта традиционно покупает пшеницу только на тендерах. Однако в апреле агентство Блумберг сообщило о планах разрешить закупку пшеницы через прямые предложения министерству снабжения. В июле Блумберг сообщил, что Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) ведет частные переговоры с трейдерами о покупке пшеницы.
Рейтер уточняет, что GASC закупило в пятницу около 480 тысяч метрических тонн российской пшеницы у торговой компании Solaris по цене около 270 долларов за тонну (условия поставки - CFR). В пятницу GASC также приобрела в частном порядке одну партию болгарской пшеницы по цене 270 долларов за тонну (также по условиям CFR). При этом позже, также ссылаясь на трейдеров, Рейтер сообщило, что GASC проведет в понедельник частные переговоры с поставщиками для закупки пшеницы без объявления тендера.
Агентство отмечает, что на тендере, состоявшемся на прошлой неделе, цены на российскую пшеницу с поставкой на условиях CFR варьировались в пределах 286,25-291 доллара за тонну.
В середине июля советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани подтвердил, что Египет стремится увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству. Первый помощник министра снабжения Египта и глава Египетской товарной биржи Ибрагим Ашмави пояснил ранее РИА Новости, что Египет входит в число крупнейших импортеров пшеницы, и доля российской пшеницы в ее импорте оценивается в 80%.
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