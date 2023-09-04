https://ria.ru/20230904/proverka-1894064678.html

Свыше 7500 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках в выходные

Свыше 7500 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках в выходные - РИА Новости, 04.09.2023

Свыше 7500 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках в выходные

Более 7,5 тысячи жителей Московской области проверили свое здоровье в парках на выходных, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:23

2023-09-04T13:23

2023-09-04T13:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Более 7,5 тысячи жителей Московской области проверили свое здоровье в парках на выходных, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье с начала лета реализуется акция "Проверь здоровье в парке". В прошедшие выходные выездные бригады врачей работали в 11 муниципальных образованиях: Долгопрудный, Люберцы, Подольск, Раменское, Электрогорск и другие. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что все лето в городских парках региона работали бригады медицинских специалистов. Все желающие могли проверить свое здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы. "С начала июня такой возможностью воспользовались более 7,5 тысячи жителей региона, в том числе 270 – за минувшие выходные", - сказала Стригункова. Как отмечает пресс-служба, при выявлении патологий пациентов направляли на более углубленную диагностику в поликлинику. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на портале госуслуг.

https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890684533.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова