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Свыше 7500 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках в выходные
Свыше 7500 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках в выходные - РИА Новости, 04.09.2023
Свыше 7500 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках в выходные
Более 7,5 тысячи жителей Московской области проверили свое здоровье в парках на выходных, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:23
2023-09-04T13:23
2023-09-04T13:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Более 7,5 тысячи жителей Московской области проверили свое здоровье в парках на выходных, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье с начала лета реализуется акция "Проверь здоровье в парке". В прошедшие выходные выездные бригады врачей работали в 11 муниципальных образованиях: Долгопрудный, Люберцы, Подольск, Раменское, Электрогорск и другие. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что все лето в городских парках региона работали бригады медицинских специалистов. Все желающие могли проверить свое здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы. "С начала июня такой возможностью воспользовались более 7,5 тысячи жителей региона, в том числе 270 – за минувшие выходные", - сказала Стригункова. Как отмечает пресс-служба, при выявлении патологий пациентов направляли на более углубленную диагностику в поликлинику. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на портале госуслуг.
https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890684533.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова