https://ria.ru/20230904/proval-1893988348.html

"Тяжело это слышать": в ВСУ пожаловались на неприятные новости от Запада

"Тяжело это слышать": в ВСУ пожаловались на неприятные новости от Запада - РИА Новости, 04.09.2023

"Тяжело это слышать": в ВСУ пожаловались на неприятные новости от Запада

Заявления западных политиков и СМИ о провале контрнаступления ВСУ снижают боевой дух украинских солдат. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T00:55

2023-09-04T00:55

2023-09-04T08:31

в мире

украина

нато

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Заявления западных политиков и СМИ о провале контрнаступления ВСУ снижают боевой дух украинских солдат. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на украинских военных."Нашим солдатам тяжело слышать, что наступление идет слишком медленно. Мы здесь наблюдаем ситуацию на линии фронта и никогда не ожидали чего-то быстрого", — рассказал изданию боевик ВСУ с позывным Салам.В материале отмечается, что многие солдаты разделяют мнение Салама и тоже чувствуют беспокойство из-за слов западных союзников.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20230903/vsu-1893918445.html

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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, владимир путин