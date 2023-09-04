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"Тяжело это слышать": в ВСУ пожаловались на неприятные новости от Запада - РИА Новости, 04.09.2023
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00:55 04.09.2023 (обновлено: 08:31 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/proval-1893988348.html
"Тяжело это слышать": в ВСУ пожаловались на неприятные новости от Запада
"Тяжело это слышать": в ВСУ пожаловались на неприятные новости от Запада - РИА Новости, 04.09.2023
"Тяжело это слышать": в ВСУ пожаловались на неприятные новости от Запада
Заявления западных политиков и СМИ о провале контрнаступления ВСУ снижают боевой дух украинских солдат. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T00:55
2023-09-04T08:31
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Заявления западных политиков и СМИ о провале контрнаступления ВСУ снижают боевой дух украинских солдат. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на украинских военных.&quot;Нашим солдатам тяжело слышать, что наступление идет слишком медленно. Мы здесь наблюдаем ситуацию на линии фронта и никогда не ожидали чего-то быстрого&quot;, — рассказал изданию боевик ВСУ с позывным Салам.В материале отмечается, что многие солдаты разделяют мнение Салама и тоже чувствуют беспокойство из-за слов западных союзников.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, владимир путин
В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
"Тяжело это слышать": в ВСУ пожаловались на неприятные новости от Запада

AP: заявления Запада о провале контрнаступления демотивируют бойцов ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Libkos
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Заявления западных политиков и СМИ о провале контрнаступления ВСУ снижают боевой дух украинских солдат. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на украинских военных.
«

"Нашим солдатам тяжело слышать, что наступление идет слишком медленно. Мы здесь наблюдаем ситуацию на линии фронта и никогда не ожидали чего-то быстрого", — рассказал изданию боевик ВСУ с позывным Салам.

В материале отмечается, что многие солдаты разделяют мнение Салама и тоже чувствуют беспокойство из-за слов западных союзников.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Не так, как в новостях. Солдаты ВСУ рассказали, как их подставила НАТО
Вчера, 12:23
 
В миреУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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