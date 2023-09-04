https://ria.ru/20230904/protest-1894197898.html
В Южной Корее около 120 тысяч учителей вышли на массовые протесты
В Южной Корее около 120 тысяч учителей вышли на массовые протесты - РИА Новости, 04.09.2023
В Южной Корее около 120 тысяч учителей вышли на массовые протесты
Примерно 120 тысяч школьных учителей в Южной Корее провели в понедельник масштабные митинги по всей стране на фоне ряда случаев самоубийства коллег-учителей,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T22:42
2023-09-04T22:42
2023-09-04T22:42
в мире
сеул
южная корея
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СЕУЛ, 4 сен – РИА Новости. Примерно 120 тысяч школьных учителей в Южной Корее провели в понедельник масштабные митинги по всей стране на фоне ряда случаев самоубийства коллег-учителей, страдавших от притеснения со стороны родителей и учеников, передает корреспондент РИА Новости. Протесты разного масштаба, организуемые Корейской ассоциацией профсоюзов учителей, продолжаются после того, как в июле произошло самоубийство молодой учительницы государственной школы. Девушка пыталась разобраться со случаем травли среди учеников. Также в конце августа - начале сентября произошли еще два самоубийства преподавателей, одно в Сеуле, другое – в городе Кунсан. Теперь учителя требуют защиты их прав в классе, ссылаясь на случаи притеснения со стороны родителей и учеников. Ранее агентство Рёнхап сообщало о проведении в субботу митинга с участием 200 тысяч человек. Во вторник по всей стране в протестах приняли участие примерно 120 тысяч человек. Самый крупный митинг состоялся перед зданием парламента в Сеуле, где, по оценкам организаторов, присутствовало 50 тысяч учителей. Полиция же назвала официальную цифру в 25 тысяч человек. Протестующие заняли проезжую часть бульвара, ведущего к парламенту, и, сидя на асфальте, скандировали лозунги, размахивали табличками с надписью "Примите пакетный законопроект о защите учителей". Аналогичные митинги прошли и за пределами Сеула, собрав на улицах около 70 тысяч учителей, хотя полиция оценила общее число их участников в 14 тысяч человек. Как сообщило агентство Рёнхап, многие учителя взяли отпуск в день митинга и около 30 школ по всей стране были вынуждены объявить этот день выходным из-за нехватки преподавателей. Требования учителей включают принятие законопроекта, затрагивающего такие законы, как Специальный закон о повышении статуса учителя и защите образовательной деятельности, Закон о начальном и среднем образовании, Закон о дошкольном образовании и Закон о базовом образовании. Изменения включают обязательство выслушивать мнение преподавателя при расследовании случаев насилия в отношении несовершеннолетних, запрет сокрытия главами школ фактов нарушения образовательной деятельности, усиление наказания за подобные проступки.
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в мире, сеул, южная корея
В мире, Сеул, Южная Корея
В Южной Корее около 120 тысяч учителей вышли на массовые протесты
В Южной Корее около 120 тысяч учителей вышли на протесты, требуя закон о защите
СЕУЛ, 4 сен – РИА Новости. Примерно 120 тысяч школьных учителей в Южной Корее провели в понедельник масштабные митинги по всей стране на фоне ряда случаев самоубийства коллег-учителей, страдавших от притеснения со стороны родителей и учеников, передает корреспондент РИА Новости.
Протесты разного масштаба, организуемые Корейской ассоциацией профсоюзов учителей, продолжаются после того, как в июле произошло самоубийство молодой учительницы государственной школы. Девушка пыталась разобраться со случаем травли среди учеников. Также в конце августа - начале сентября произошли еще два самоубийства преподавателей, одно в Сеуле
, другое – в городе Кунсан.
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Теперь учителя требуют защиты их прав в классе, ссылаясь на случаи притеснения со стороны родителей и учеников.
Ранее агентство Рёнхап сообщало о проведении в субботу митинга с участием 200 тысяч человек.
Во вторник по всей стране в протестах приняли участие примерно 120 тысяч человек. Самый крупный митинг состоялся перед зданием парламента в Сеуле, где, по оценкам организаторов, присутствовало 50 тысяч учителей. Полиция же назвала официальную цифру в 25 тысяч человек. Протестующие заняли проезжую часть бульвара, ведущего к парламенту, и, сидя на асфальте, скандировали лозунги, размахивали табличками с надписью "Примите пакетный законопроект о защите учителей".
Аналогичные митинги прошли и за пределами Сеула, собрав на улицах около 70 тысяч учителей, хотя полиция оценила общее число их участников в 14 тысяч человек.
Как сообщило агентство Рёнхап, многие учителя взяли отпуск в день митинга и около 30 школ по всей стране были вынуждены объявить этот день выходным из-за нехватки преподавателей.
Требования учителей включают принятие законопроекта, затрагивающего такие законы, как Специальный закон о повышении статуса учителя и защите образовательной деятельности, Закон о начальном и среднем образовании, Закон о дошкольном образовании и Закон о базовом образовании. Изменения включают обязательство выслушивать мнение преподавателя при расследовании случаев насилия в отношении несовершеннолетних, запрет сокрытия главами школ фактов нарушения образовательной деятельности, усиление наказания за подобные проступки.
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