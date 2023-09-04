https://ria.ru/20230904/protest-1894197898.html

В Южной Корее около 120 тысяч учителей вышли на массовые протесты

В Южной Корее около 120 тысяч учителей вышли на массовые протесты - РИА Новости, 04.09.2023

В Южной Корее около 120 тысяч учителей вышли на массовые протесты

Примерно 120 тысяч школьных учителей в Южной Корее провели в понедельник масштабные митинги по всей стране на фоне ряда случаев самоубийства коллег-учителей,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T22:42

2023-09-04T22:42

2023-09-04T22:42

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южная корея

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СЕУЛ, 4 сен – РИА Новости. Примерно 120 тысяч школьных учителей в Южной Корее провели в понедельник масштабные митинги по всей стране на фоне ряда случаев самоубийства коллег-учителей, страдавших от притеснения со стороны родителей и учеников, передает корреспондент РИА Новости. Протесты разного масштаба, организуемые Корейской ассоциацией профсоюзов учителей, продолжаются после того, как в июле произошло самоубийство молодой учительницы государственной школы. Девушка пыталась разобраться со случаем травли среди учеников. Также в конце августа - начале сентября произошли еще два самоубийства преподавателей, одно в Сеуле, другое – в городе Кунсан. Теперь учителя требуют защиты их прав в классе, ссылаясь на случаи притеснения со стороны родителей и учеников. Ранее агентство Рёнхап сообщало о проведении в субботу митинга с участием 200 тысяч человек. Во вторник по всей стране в протестах приняли участие примерно 120 тысяч человек. Самый крупный митинг состоялся перед зданием парламента в Сеуле, где, по оценкам организаторов, присутствовало 50 тысяч учителей. Полиция же назвала официальную цифру в 25 тысяч человек. Протестующие заняли проезжую часть бульвара, ведущего к парламенту, и, сидя на асфальте, скандировали лозунги, размахивали табличками с надписью "Примите пакетный законопроект о защите учителей". Аналогичные митинги прошли и за пределами Сеула, собрав на улицах около 70 тысяч учителей, хотя полиция оценила общее число их участников в 14 тысяч человек. Как сообщило агентство Рёнхап, многие учителя взяли отпуск в день митинга и около 30 школ по всей стране были вынуждены объявить этот день выходным из-за нехватки преподавателей. Требования учителей включают принятие законопроекта, затрагивающего такие законы, как Специальный закон о повышении статуса учителя и защите образовательной деятельности, Закон о начальном и среднем образовании, Закон о дошкольном образовании и Закон о базовом образовании. Изменения включают обязательство выслушивать мнение преподавателя при расследовании случаев насилия в отношении несовершеннолетних, запрет сокрытия главами школ фактов нарушения образовательной деятельности, усиление наказания за подобные проступки.

https://ria.ru/20230901/protest-1893649741.html

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в мире, сеул, южная корея