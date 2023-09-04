Спортивным учреждениям Приморья передали 30 автобусов из Белоруссии
© Правительство Приморского краяГубернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в торжественной передаче школьных автобусов белорусского производства 30 спортивным учреждениям края
© Правительство Приморского края
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в торжественной передаче школьных автобусов белорусского производства 30 спортивным учреждениям края
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Тридцать автобусов производства Республики Беларусь в понедельник передали спортивным учреждениям Приморья, сообщает правительство региона.
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"Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в торжественной передаче школьных автобусов белорусского производства 30 спортивным учреждениям края в понедельник, 4 сентября. Договоренность о закупке транспорта была достигнута во время визита приморской делегации под руководством главы региона в Республику Беларусь для участия в 33-й международной агропромышленной неделе "Белагро-2023", - говорится в сообщении.
© Правительство Приморского края26 муниципалитетов Приморья получили автобусы для спортивных школ
© Правительство Приморского края
26 муниципалитетов Приморья получили автобусы для спортивных школ
Транспорт был куплен за счет краевого бюджета. Автобусы получили учреждения из Владивостока и районов Приморья.
На церемонии передачи автобусов Кожемяко отметил крепкую дружбу между Приморьем и Белоруссией. Губернатор поблагодарил руководство Минского автомобильного завода и главу республики Александра Лукашенко, который поручил вне очереди собрать автобусы для юных спортсменов Приморья.
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"Мы будем совершенствовать систему спортивного оборудования, строить новые физкультурно-оздоровительные комплексы, делать все, чтобы спорт в Приморье развивался активно", – отметил Кожемяко.
© Правительство Приморского края26 муниципалитетов Приморья получили автобусы для спортивных школ
© Правительство Приморского края
26 муниципалитетов Приморья получили автобусы для спортивных школ
В Приморье регулярно проходят этапы всероссийских соревнований, а также спортивные мероприятия международного уровня. Так, в прошлом году в регионе состоялись соревнования "Дети Азии", в июле этого года – состязания "Дети Приморья". Они прошли по инициативе губернатора Олега Кожемяко. В соревнованиях приняли участие 1,5 тысячи спортсменов из России, в том числе из новых регионов РФ, Белоруссии и КНР. Участники на восьми площадках разыграли 538 медалей в футболе, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, легкой и тяжелой атлетике, самбо и боксе, спортивной борьбе, плавании и бадминтоне.
Подготовка спортсменов Приморья для участия во всероссийских и международных соревнованиях – это одна из задач регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Спортом в крае сегодня занимаются порядка 80% детей, это один из самых высоких показателей среди регионов РФ.