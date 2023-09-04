https://ria.ru/20230904/presledovanie-1894183632.html

Прихожане УПЦ призвали Зеленского прекратить преследование митрополита

Прихожане УПЦ призвали Зеленского прекратить преследование митрополита - РИА Новости, 04.09.2023

Прихожане УПЦ призвали Зеленского прекратить преследование митрополита

Клирики и прихожане Черкасской епархии Украинской православной церкви направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T20:17

2023-09-04T20:17

2023-09-04T20:17

религия

украина

черкассы

михаил подоляк

владимир зеленский

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Клирики и прихожане Черкасской епархии Украинской православной церкви направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование управляющего Черкасской епархией митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), текст обращения опубликованном в понедельник в Telegram-канале УПЦ. Ранее митрополит Феодосий сообщал, что ему было предъявлено обвинение в поддержке российской военной операции на Украине. Суд в Черкассах весной отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного средства контроля. Адвокат митрополита позднее заявил, что намерен подать апелляцию. Сам архиерей заявлял, что дело против него сфабриковано намеренно и является политическим, надуманным и сфальсифицированным. "В Черкасской епархии направили обращение духовенства и монашества, клириков и мирян Черкасской епархии Украинской православной церкви к президенту Украины Владимиру Зеленскому, к государственной власти Украины и в Черкасский суд в связи с судебным преследованием управляющего Черкасской епархией митрополита Черкасского и Каневского Феодосия", - сказано в сообщении. Авторы обращения выразили поддержку своему архиерею. "Духовенство, игуменьи и монахини монастырей, клирики и миряне – едины со своим правящим архиереем митрополитом Феодосием. Считаем судебное преследование попыткой власти давить на верующих Черкасской епархии, на многих верных чад Украинской православной Церкви, попыткой их запугать. Показания доносчиков и "доказательства" считаем надуманными и необоснованными. Воспринимаем этот суд над митрополитом как суд над всеми нами, многотысячной паствой Черкасщины. И когда вы судите архиерея, то тогда судите и нас! Когда хотите заключить его в тюрьму, готовьте темницы и для нас!", - пишут верующие. Они отметили, что к клирикам и мирянам УПЦ "приходят ночью с обысками, с болгарками, ломами, камнями, чтобы украсть наши храмы, наши святыни". "Но вы не сможете забрать нашей души. Вы можете нас запрещать, но вы не сможете из нашего сердца похитить веры... Дайте распоряжение немедленно прекратить искусственно сфабрикованное против митрополита Черкасского и Каневского Феодосия уголовное дело и освободить нашего архипастыря из-под ареста! То, что его невинно преследуют по доносам "людей с ломами и болгарками", очевидно сегодня не только в Украине, но и во всем православном мире!", - заявили авторы документа. Они также обратились к судьям, которые занимаются делом митрополита Феодосия. "Как бы на вас не давили "сверху" и "снизу", ни в коем случае не принимайте ложных и преступных решений! Лучше вам потерять должность и работу, чем потерять вечную жизнь и навлечь на себя гнев Божий. Если вы под давлением политиков заключите архиерея Божьего, вам это не простят ни ваши потомки, ни сама история", - предупредили верующие. "Обращаемся и призываем также всю полноту Украинской православной церкви беречь евангельское единство и любовь между собой. Быть стойкими в испытаниях, горячими в молитвах за Церковь и наш народ, быстрыми в творении добрых дел, непоколебимыми в вере", - заключили в УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен проект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Многие представители духовенства арестованы, некоторые осуждены. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ.

https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html

https://ria.ru/20230904/krestovozdvizhenie-1815148582.html

https://ria.ru/20220423/molitvy-1785070410.html

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украина, черкассы, михаил подоляк, владимир зеленский, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу)