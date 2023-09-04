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УФАС в Ярославле наказало ресторатора за оскорбление чувств верующих

УФАС в Ярославле наказало ресторатора за оскорбление чувств верующих - РИА Новости, 04.09.2023

УФАС в Ярославле наказало ресторатора за оскорбление чувств верующих

Ярославское УФАС вынесло предупреждение ресторатору за рекламу караоке-бара "Ад", по мнению ведомства, вызывающую ассоциации с сатанизмом и оскорбляющую чувства РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:34

2023-09-04T18:34

2023-09-04T18:57

ярославская область

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уфас

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Ярославское УФАС вынесло предупреждение ресторатору за рекламу караоке-бара "Ад", по мнению ведомства, вызывающую ассоциации с сатанизмом и оскорбляющую чувства верующих христиан. "Ресторатор рекламировал караоке-бар "Ад" для привлечение внимания неопределенного круга лиц посредством создания аналогии данной организации с образом ада путем использования фраз "Ад", "устрою настоящий бал сатаны"; использования сочетания красного и черного цветов; использования смайлов в виде черта, что вызывает ассоциации с сатанизмом", - говорится в сообщении УФАС. Управление уточняет, что в материалах дела имеются объяснения от члена совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при управлении министерства юстиции РФ по Ярославской области, согласно которым "размещенные рекламодателем материалы способны оскорбить чувства верующих христиан независимо от их деноминации". "Ведомство рассмотрело материалы и вынесло постановление о привлечении к административной ответственности в виде предупреждения за впервые совершенное административное правонарушение", - информирует УФАС. По данным местных СМИ, в частности, "Ъ-Ярославль", в настоящее время заведение носит название "Антидепрессант", при этом буквы А и Д выделены особо. До смены названия против "Ада" выступали, в частности, представители общественного движения "Зов народа", информация об этом содержится на страницах движения в соцсетях. Активисты обращались в правительство Ярославской области с просьбой проверить заведение на "предмет пропаганды сатанизма".

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ярославская область, россия, уфас, общество