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Праздник Волжского бульвара в Ивановской области посетили 11 тысяч гостей - РИА Новости, 04.09.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
19:53 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/prazdnik-1894180639.html
Праздник Волжского бульвара в Ивановской области посетили 11 тысяч гостей
Праздник Волжского бульвара в Ивановской области посетили 11 тысяч гостей - РИА Новости, 04.09.2023
Праздник Волжского бульвара в Ивановской области посетили 11 тысяч гостей
В Кинешме Ивановской области прошел праздник Волжского бульвара, который посетили более 11 тысяч человек, в том числе губернатор Станислав Воскресенский,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:53
2023-09-04T19:53
ивановская область
ивановская область
общество
городское хозяйство москвы
кинешма
станислав воскресенский
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Кинешме Ивановской области прошел праздник Волжского бульвара, который посетили более 11 тысяч человек, в том числе губернатор Станислав Воскресенский, сообщает пресс-служба правительства региона. В рамках праздника состоялись ярмарки, концерт, поэтические встречи, фотозоны и многое другое. Как отмечается в сообщении, теме купечества в концепции фестиваля организаторы уделили особое внимание. Гостям представили творческую программу в традициях начала 20-го века. В том числе – романсы, поэтический вечер, оперные выступления и выступление духового оркестра, театральная постановка для маленьких гостей праздника, концерт колокольного звона и прочее. Также можно было поучаствовать в мастер-классах. Вдоль Волжского бульвара разместилось множество стилизованных фотозон. По словам губернатора, на днях в Кинешме завершили проект "Светлый город". Впервые уличное освещение появилось на 267 улицах, теперь в городе со светом 95% улиц. В Кинешме также отремонтировали почти 40 километров дорог, связали город с областным центром с помощью "Орланов". В городе развивают социальную инфраструктуру: построили ФОК с бассейном, открыли Кванториум, развивают главный стадион города. Открывают новые производства и создают рабочие места.
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ивановская область, общество, городское хозяйство москвы, кинешма, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Общество, Городское хозяйство Москвы, Кинешма, Станислав Воскресенский
Праздник Волжского бульвара в Ивановской области посетили 11 тысяч гостей

Праздник Волжского бульвара в Ивановской области посетили 11 тысяч гостей

© Фото : Правительство Ивановской области Праздник Волжского бульвара в Ивановской области
Праздник Волжского бульвара в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : Правительство Ивановской области
Праздник Волжского бульвара в Ивановской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Кинешме Ивановской области прошел праздник Волжского бульвара, который посетили более 11 тысяч человек, в том числе губернатор Станислав Воскресенский, сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках праздника состоялись ярмарки, концерт, поэтические встречи, фотозоны и многое другое.
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29 августа, 15:41
Как отмечается в сообщении, теме купечества в концепции фестиваля организаторы уделили особое внимание. Гостям представили творческую программу в традициях начала 20-го века. В том числе – романсы, поэтический вечер, оперные выступления и выступление духового оркестра, театральная постановка для маленьких гостей праздника, концерт колокольного звона и прочее. Также можно было поучаствовать в мастер-классах. Вдоль Волжского бульвара разместилось множество стилизованных фотозон.
По словам губернатора, на днях в Кинешме завершили проект "Светлый город". Впервые уличное освещение появилось на 267 улицах, теперь в городе со светом 95% улиц. В Кинешме также отремонтировали почти 40 километров дорог, связали город с областным центром с помощью "Орланов". В городе развивают социальную инфраструктуру: построили ФОК с бассейном, открыли Кванториум, развивают главный стадион города. Открывают новые производства и создают рабочие места.
 
Ивановская областьИвановская областьОбществоГородское хозяйство МосквыКинешмаСтанислав Воскресенский
 
 
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