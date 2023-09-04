https://ria.ru/20230904/prazdnik-1894180639.html

Праздник Волжского бульвара в Ивановской области посетили 11 тысяч гостей

Праздник Волжского бульвара в Ивановской области посетили 11 тысяч гостей - РИА Новости, 04.09.2023

Праздник Волжского бульвара в Ивановской области посетили 11 тысяч гостей

В Кинешме Ивановской области прошел праздник Волжского бульвара, который посетили более 11 тысяч человек, в том числе губернатор Станислав Воскресенский,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:53

2023-09-04T19:53

2023-09-04T19:53

ивановская область

ивановская область

общество

городское хозяйство москвы

кинешма

станислав воскресенский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894179794_0:181:1764:1174_1920x0_80_0_0_b14474caa4dd88c804f5455d83243ddb.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Кинешме Ивановской области прошел праздник Волжского бульвара, который посетили более 11 тысяч человек, в том числе губернатор Станислав Воскресенский, сообщает пресс-служба правительства региона. В рамках праздника состоялись ярмарки, концерт, поэтические встречи, фотозоны и многое другое. Как отмечается в сообщении, теме купечества в концепции фестиваля организаторы уделили особое внимание. Гостям представили творческую программу в традициях начала 20-го века. В том числе – романсы, поэтический вечер, оперные выступления и выступление духового оркестра, театральная постановка для маленьких гостей праздника, концерт колокольного звона и прочее. Также можно было поучаствовать в мастер-классах. Вдоль Волжского бульвара разместилось множество стилизованных фотозон. По словам губернатора, на днях в Кинешме завершили проект "Светлый город". Впервые уличное освещение появилось на 267 улицах, теперь в городе со светом 95% улиц. В Кинешме также отремонтировали почти 40 километров дорог, связали город с областным центром с помощью "Орланов". В городе развивают социальную инфраструктуру: построили ФОК с бассейном, открыли Кванториум, развивают главный стадион города. Открывают новые производства и создают рабочие места.

https://ria.ru/20230829/ivanovskayaoblast-1892873444.html

ивановская область

кинешма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ивановская область, общество, городское хозяйство москвы, кинешма, станислав воскресенский