https://ria.ru/20230904/prazdnik-1894180639.html
Праздник Волжского бульвара в Ивановской области посетили 11 тысяч гостей
Праздник Волжского бульвара в Ивановской области посетили 11 тысяч гостей - РИА Новости, 04.09.2023
Праздник Волжского бульвара в Ивановской области посетили 11 тысяч гостей
В Кинешме Ивановской области прошел праздник Волжского бульвара, который посетили более 11 тысяч человек, в том числе губернатор Станислав Воскресенский,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:53
2023-09-04T19:53
2023-09-04T19:53
ивановская область
ивановская область
общество
городское хозяйство москвы
кинешма
станислав воскресенский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894179794_0:181:1764:1174_1920x0_80_0_0_b14474caa4dd88c804f5455d83243ddb.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Кинешме Ивановской области прошел праздник Волжского бульвара, который посетили более 11 тысяч человек, в том числе губернатор Станислав Воскресенский, сообщает пресс-служба правительства региона. В рамках праздника состоялись ярмарки, концерт, поэтические встречи, фотозоны и многое другое. Как отмечается в сообщении, теме купечества в концепции фестиваля организаторы уделили особое внимание. Гостям представили творческую программу в традициях начала 20-го века. В том числе – романсы, поэтический вечер, оперные выступления и выступление духового оркестра, театральная постановка для маленьких гостей праздника, концерт колокольного звона и прочее. Также можно было поучаствовать в мастер-классах. Вдоль Волжского бульвара разместилось множество стилизованных фотозон. По словам губернатора, на днях в Кинешме завершили проект "Светлый город". Впервые уличное освещение появилось на 267 улицах, теперь в городе со светом 95% улиц. В Кинешме также отремонтировали почти 40 километров дорог, связали город с областным центром с помощью "Орланов". В городе развивают социальную инфраструктуру: построили ФОК с бассейном, открыли Кванториум, развивают главный стадион города. Открывают новые производства и создают рабочие места.
https://ria.ru/20230829/ivanovskayaoblast-1892873444.html
ивановская область
кинешма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894179794_0:0:1764:1323_1920x0_80_0_0_b1e2d7356c5336300c0ac2d7a764cd25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, общество, городское хозяйство москвы, кинешма, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Общество, Городское хозяйство Москвы, Кинешма, Станислав Воскресенский
Праздник Волжского бульвара в Ивановской области посетили 11 тысяч гостей
Праздник Волжского бульвара в Ивановской области посетили 11 тысяч гостей
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Кинешме Ивановской области прошел праздник Волжского бульвара, который посетили более 11 тысяч человек, в том числе губернатор Станислав Воскресенский, сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках праздника состоялись ярмарки, концерт, поэтические встречи, фотозоны и многое другое.
Как преображают малые города Ивановской области
Как отмечается в сообщении, теме купечества в концепции фестиваля организаторы уделили особое внимание. Гостям представили творческую программу в традициях начала 20-го века. В том числе – романсы, поэтический вечер, оперные выступления и выступление духового оркестра, театральная постановка для маленьких гостей праздника, концерт колокольного звона и прочее. Также можно было поучаствовать в мастер-классах. Вдоль Волжского бульвара разместилось множество стилизованных фотозон.
По словам губернатора, на днях в Кинешме завершили проект "Светлый город". Впервые уличное освещение появилось на 267 улицах, теперь в городе со светом 95% улиц. В Кинешме также отремонтировали почти 40 километров дорог, связали город с областным центром с помощью "Орланов". В городе развивают социальную инфраструктуру: построили ФОК с бассейном, открыли Кванториум, развивают главный стадион города. Открывают новые производства и создают рабочие места.