В ГД внесли закон о допуске водителей к работе только с российскими правами
В ГД внесли проект о допуске водителей к работе только с российскими правами
Водительское удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции ЛДПР и сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин внесли в Госдуму законопроект, который позволит водителям и предпринимателям осуществлять свою трудовую деятельность только при наличии российских водительских прав, законопроект доступен в думской электронной базе.
Сейчас в России действует закон, запрещающий водителям такси, автобусов, маршруток и грузовиков работать на основании иностранных водительских прав, однако есть исключения для "граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами".
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"В связи с негативной статистикой ПДД по водителям-иностранцам и увеличением числа иностранных работников и предпринимателей на территории России в области перевозок предлагается внести соответствующие изменения в статью 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения", которые позволят осуществлять трудовую деятельность, а также оказывать услуги по гражданско-правовым договорам в области перевозок иностранными гражданами только при наличии у них российского водительского удостоверения", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В тексте законопроекта уточняется, что абзац закона, где идет речь об исключениях, предлагается убрать.
"Абзац второй пункта 13 статьи 25 федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"… исключить", - написано в документе.
В пояснительной записке отмечается, что данная инициатива позволит сократить количество ДТП с участием иностранных водителей.
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"На фоне общего снижения аварийности в 2021 и 2022 годах остается неблагоприятной ситуация с аварийностью по вине водителей - иностранных граждан. Так, в 2021 году по вине таких водителей произошло 5062 ДТП (+5,7%), в которых погибли 431 человек и были ранены 6709 (+5,7%) человек. В 2022 году по данным МВД зафиксировано 43 тысячи ДТП по вине водителей-иностранцев", – говорится в пояснении.