Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли закон о допуске водителей к работе только с российскими правами - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/prava-1894041669.html
В ГД внесли закон о допуске водителей к работе только с российскими правами
В ГД внесли закон о допуске водителей к работе только с российскими правами - РИА Новости, 04.09.2023
В ГД внесли закон о допуске водителей к работе только с российскими правами
Депутаты ГД от фракции ЛДПР и сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин внесли в Госдуму законопроект, который позволит водителям и предпринимателям... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:57
2023-09-04T11:57
общество
россия
елена афанасьева
госдума рф
лдпр
вадим деньгин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_0123617337e4633345eac1d70d074bd4.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции ЛДПР и сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин внесли в Госдуму законопроект, который позволит водителям и предпринимателям осуществлять свою трудовую деятельность только при наличии российских водительских прав, законопроект доступен в думской электронной базе. Сейчас в России действует закон, запрещающий водителям такси, автобусов, маршруток и грузовиков работать на основании иностранных водительских прав, однако есть исключения для "граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами". "В связи с негативной статистикой ПДД по водителям-иностранцам и увеличением числа иностранных работников и предпринимателей на территории России в области перевозок предлагается внести соответствующие изменения в статью 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения", которые позволят осуществлять трудовую деятельность, а также оказывать услуги по гражданско-правовым договорам в области перевозок иностранными гражданами только при наличии у них российского водительского удостоверения", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В тексте законопроекта уточняется, что абзац закона, где идет речь об исключениях, предлагается убрать. "Абзац второй пункта 13 статьи 25 федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"… исключить", - написано в документе. В пояснительной записке отмечается, что данная инициатива позволит сократить количество ДТП с участием иностранных водителей. "На фоне общего снижения аварийности в 2021 и 2022 годах остается неблагоприятной ситуация с аварийностью по вине водителей - иностранных граждан. Так, в 2021 году по вине таких водителей произошло 5062 ДТП (+5,7%), в которых погибли 431 человек и были ранены 6709 (+5,7%) человек. В 2022 году по данным МВД зафиксировано 43 тысячи ДТП по вине водителей-иностранцев", – говорится в пояснении.
https://ria.ru/20230710/zakon-1883290061.html
https://ria.ru/20230706/uklonisty-1882543134.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_19:0:2482:1847_1920x0_80_0_0_3ae6b5c336c3a65aaffb26ef16da3cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, елена афанасьева, госдума рф, лдпр, вадим деньгин
Общество, Россия, Елена Афанасьева, Госдума РФ, ЛДПР, Вадим Деньгин
В ГД внесли закон о допуске водителей к работе только с российскими правами

В ГД внесли проект о допуске водителей к работе только с российскими правами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Водительское удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции ЛДПР и сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин внесли в Госдуму законопроект, который позволит водителям и предпринимателям осуществлять свою трудовую деятельность только при наличии российских водительских прав, законопроект доступен в думской электронной базе.
Сейчас в России действует закон, запрещающий водителям такси, автобусов, маршруток и грузовиков работать на основании иностранных водительских прав, однако есть исключения для "граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами".
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Путин подписал закон о порядке восстановления водительских прав
10 июля, 14:53
«
"В связи с негативной статистикой ПДД по водителям-иностранцам и увеличением числа иностранных работников и предпринимателей на территории России в области перевозок предлагается внести соответствующие изменения в статью 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения", которые позволят осуществлять трудовую деятельность, а также оказывать услуги по гражданско-правовым договорам в области перевозок иностранными гражданами только при наличии у них российского водительского удостоверения", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В тексте законопроекта уточняется, что абзац закона, где идет речь об исключениях, предлагается убрать.
"Абзац второй пункта 13 статьи 25 федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"… исключить", - написано в документе.
В пояснительной записке отмечается, что данная инициатива позволит сократить количество ДТП с участием иностранных водителей.
«
"На фоне общего снижения аварийности в 2021 и 2022 годах остается неблагоприятной ситуация с аварийностью по вине водителей - иностранных граждан. Так, в 2021 году по вине таких водителей произошло 5062 ДТП (+5,7%), в которых погибли 431 человек и были ранены 6709 (+5,7%) человек. В 2022 году по данным МВД зафиксировано 43 тысячи ДТП по вине водителей-иностранцев", – говорится в пояснении.
Оформление военных билетов перед отправкой призывников в областной сборный пункт в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права
6 июля, 12:00
 
ОбществоРоссияЕлена АфанасьеваГосдума РФЛДПРВадим Деньгин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала