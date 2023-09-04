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В Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 04.09.2023 (обновлено: 09:27 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/povrezhdeniya-1894009721.html
В Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия
В Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия - РИА Новости, 04.09.2023
В Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия
Оборудование аграрных и промышленных предприятий повреждено в Одесской области, сообщает в понедельник украинское оперативное командование "Юг" в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T09:21
2023-09-04T09:27
одесская область
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Оборудование аграрных и промышленных предприятий повреждено в Одесской области, сообщает в понедельник украинское оперативное командование "Юг" в Telegram-канале. "В двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий", - говорится в сообщении командования. Уточняется, что, кроме того, было зафиксировано возгорание гражданских объектов, к утру огонь был ликвидирован. В ночь на понедельник в области была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил.
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одесская область, в мире, украина
Одесская область, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия

ВСУ сообщили о повреждении оборудования аграрных предприятий в Одесской области

© ВСУВ Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия
В Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия
© ВСУ
В Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Оборудование аграрных и промышленных предприятий повреждено в Одесской области, сообщает в понедельник украинское оперативное командование "Юг" в Telegram-канале.
"В двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий", - говорится в сообщении командования.
Уточняется, что, кроме того, было зафиксировано возгорание гражданских объектов, к утру огонь был ликвидирован.
В ночь на понедельник в области была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВ миреУкраина
 
 
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