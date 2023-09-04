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В Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия

В Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия - РИА Новости, 04.09.2023

В Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия

Оборудование аграрных и промышленных предприятий повреждено в Одесской области, сообщает в понедельник украинское оперативное командование "Юг" в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T09:21

2023-09-04T09:21

2023-09-04T09:27

одесская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Оборудование аграрных и промышленных предприятий повреждено в Одесской области, сообщает в понедельник украинское оперативное командование "Юг" в Telegram-канале. "В двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий", - говорится в сообщении командования. Уточняется, что, кроме того, было зафиксировано возгорание гражданских объектов, к утру огонь был ликвидирован. В ночь на понедельник в области была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил.

https://ria.ru/20230903/khranilischa-1893923612.html

одесская область

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одесская область, в мире, украина