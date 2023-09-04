https://ria.ru/20230904/povrezhdeniya-1894009721.html
В Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия
В Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия - РИА Новости, 04.09.2023
В Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия
Оборудование аграрных и промышленных предприятий повреждено в Одесской области, сообщает в понедельник украинское оперативное командование "Юг" в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T09:21
2023-09-04T09:21
2023-09-04T09:27
одесская область
специальная военная операция на украине
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894011118_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_55f85346ea5bd3ed85a1e3e39913f0d6.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Оборудование аграрных и промышленных предприятий повреждено в Одесской области, сообщает в понедельник украинское оперативное командование "Юг" в Telegram-канале. "В двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий", - говорится в сообщении командования. Уточняется, что, кроме того, было зафиксировано возгорание гражданских объектов, к утру огонь был ликвидирован. В ночь на понедельник в области была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил.
https://ria.ru/20230903/khranilischa-1893923612.html
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894011118_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_6b6a54be35b502cd741c01adb6c336f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, в мире, украина
Одесская область, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В Одесской области получили повреждения аграрные и промышленные предприятия
ВСУ сообщили о повреждении оборудования аграрных предприятий в Одесской области