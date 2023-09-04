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В Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:53 04.09.2023 (обновлено: 10:55 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/povrezhdenie-1894003865.html
В Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры
В Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 04.09.2023
В Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры
Неназванный объект инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровске, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T07:53
2023-09-04T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Неназванный объект инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровске, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. "Попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются", — говорится в публикации.Кроме того, украинские СМИ писали о взрывах в Измаиле.В ночь на понедельник воздушная тревога действовала в Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях Украины.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры

Глава ОВА Лысак сообщил о поврежденном объекте инфраструктуры в Днепропетровске

© iStock.com / Ihor BatishchevГород Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© iStock.com / Ihor Batishchev
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Неназванный объект инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровске, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале.
«
"Попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются", — говорится в публикации.
Кроме того, украинские СМИ писали о взрывах в Измаиле.
В ночь на понедельник воздушная тревога действовала в Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях Украины.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.
ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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