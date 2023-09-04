https://ria.ru/20230904/povrezhdenie-1894003865.html

В Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры

В Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 04.09.2023

В Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры

Неназванный объект инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровске, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T07:53

2023-09-04T07:53

2023-09-04T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308718_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d4d321bffab9a85c934ed241c4ee81a2.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Неназванный объект инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровске, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. "Попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются", — говорится в публикации.Кроме того, украинские СМИ писали о взрывах в Измаиле.В ночь на понедельник воздушная тревога действовала в Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях Украины.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

днепропетровск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы рф