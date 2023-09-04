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Киев потерял до 60 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 04.09.2023 (обновлено: 13:26 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/poteri-1894063937.html
Киев потерял до 60 боевиков на Купянском направлении
Киев потерял до 60 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
Киев потерял до 60 боевиков на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на Купянском направлении отбила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 60 военнослужащих противника и 4 единицы техники, включая... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:20
2023-09-04T13:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на Купянском направлении отбила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 60 военнослужащих противника и 4 единицы техники, включая одну польскую гаубицу Krab, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ севернее населенного пункта Свердловка Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Высшего Соленого, Ивановки, Тимковки, Синьковки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР."За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - добавили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Киев потерял до 60 боевиков на Купянском направлении

ВС России отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на Купянском направлении отбила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 60 военнослужащих противника и 4 единицы техники, включая одну польскую гаубицу Krab, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ севернее населенного пункта Свердловка Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Высшего Соленого, Ивановки, Тимковки, Синьковки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - добавили в Минобороны.
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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