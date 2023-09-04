https://ria.ru/20230904/poteri-1894063937.html

Киев потерял до 60 боевиков на Купянском направлении

Киев потерял до 60 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 04.09.2023

Киев потерял до 60 боевиков на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на Купянском направлении отбила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 60 военнослужащих противника и 4 единицы техники, включая... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:20

2023-09-04T13:20

2023-09-04T13:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на Купянском направлении отбила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 60 военнослужащих противника и 4 единицы техники, включая одну польскую гаубицу Krab, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ севернее населенного пункта Свердловка Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Высшего Соленого, Ивановки, Тимковки, Синьковки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР."За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230904/kherson-1894064842.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность