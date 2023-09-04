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Умер актер Юрий Потапенко
Умер актер Юрий Потапенко - РИА Новости, 04.09.2023
Умер актер Юрий Потапенко
Украинский и российский актер Юрий Потапенко умер на 59-м году жизни, сообщила пресс-служба киевского Молодого театра. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:01
2023-09-04T10:01
2023-09-04T15:14
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинский и российский актер Юрий Потапенко умер на 59-м году жизни, сообщила пресс-служба киевского Молодого театра. "Отошел в вечность актер Молодого театра Юрий Потапенко", — говорится в релизе.Это произошло 24 августа. Отмечается, что в последнее время актер жаловался на проблемы с сердцем.Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Затем поступил в труппу Молодого театра, где служил всю жизнь. Снимался в таких фильмах и сериалах, как "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Опер по вызову" и других.
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Умер актер Юрий Потапенко
Актер из "Возвращения Мухтара" и "Мажора" Юрий Потапенко умер на 59 году жизни
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинский и российский актер Юрий Потапенко умер на 59-м году жизни, сообщила пресс-служба киевского Молодого театра.
"Отошел в вечность актер Молодого театра Юрий Потапенко", — говорится в релизе.
Это произошло 24 августа. Отмечается, что в последнее время актер жаловался на проблемы с сердцем.
Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Затем поступил в труппу Молодого театра, где служил всю жизнь. Снимался в таких фильмах и сериалах, как "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Опер по вызову" и других.