https://ria.ru/20230904/potapenko-1894016273.html

Умер актер Юрий Потапенко

Умер актер Юрий Потапенко - РИА Новости, 04.09.2023

Умер актер Юрий Потапенко

Украинский и российский актер Юрий Потапенко умер на 59-м году жизни, сообщила пресс-служба киевского Молодого театра. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:01

2023-09-04T10:01

2023-09-04T15:14

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинский и российский актер Юрий Потапенко умер на 59-м году жизни, сообщила пресс-служба киевского Молодого театра. "Отошел в вечность актер Молодого театра Юрий Потапенко", — говорится в релизе.Это произошло 24 августа. Отмечается, что в последнее время актер жаловался на проблемы с сердцем.Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Затем поступил в труппу Молодого театра, где служил всю жизнь. Снимался в таких фильмах и сериалах, как "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Опер по вызову" и других.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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