https://ria.ru/20230904/postradavshiy-1894180433.html

В Макеевке мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета

В Макеевке мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 04.09.2023

В Макеевке мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Мирный житель Макеевки пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:53

2023-09-04T19:53

2023-09-04T19:53

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Мирный житель Макеевки пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 сентября по состоянию на 19.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): в результате детонации ВОП ранен мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия