https://ria.ru/20230904/postradavshiy-1894180433.html
В Макеевке мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета
В Макеевке мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 04.09.2023
В Макеевке мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Мирный житель Макеевки пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:53
2023-09-04T19:53
2023-09-04T19:53
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Мирный житель Макеевки пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 сентября по состоянию на 19.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): в результате детонации ВОП ранен мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
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макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
В Макеевке мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета
В Макеевке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета