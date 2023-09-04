В США не подтвердили решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном
Белый дом не подтвердил решение отправить Украине снаряды с обедненным ураном
Снаряды с обедненным ураном США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Белый дом на данный момент не подтверждает планы по отправке на Украину снарядов с обедненным ураном. Об этом РИА Новости заявил представитель совета по национальной безопасности США.
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"Я не могу", — сообщил он на вопрос о готовности подтвердить намерение США в скором времени отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
В субботу президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров заявил РИА Новости, что планы администрации президента США Джо Байдена поставить Украине снаряды с обедненным ураном являются международным терроризмом и после боеприпасов Вашингтон может отправить и танки Abrams. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.