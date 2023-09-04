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В США не подтвердили решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:09 04.09.2023 (обновлено: 03:46 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/postavki-1893993737.html
В США не подтвердили решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном
В США не подтвердили решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 04.09.2023
В США не подтвердили решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном
Белый дом на данный момент не подтверждает планы по отправке на Украину снарядов с обедненным ураном. Об этом РИА Новости заявил представитель совета по... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T03:09
2023-09-04T03:46
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Белый дом на данный момент не подтверждает планы по отправке на Украину снарядов с обедненным ураном. Об этом РИА Новости заявил представитель совета по национальной безопасности США. &quot;Я не могу&quot;, — сообщил он на вопрос о готовности подтвердить намерение США в скором времени отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном.В субботу президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров заявил РИА Новости, что планы администрации президента США Джо Байдена поставить Украине снаряды с обедненным ураном являются международным терроризмом и после боеприпасов Вашингтон может отправить и танки Abrams. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230613/postavki-1877797977.html
https://ria.ru/20230427/uran-1868274610.html
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россия, украина, сша, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, НАТО, В мире
В США не подтвердили решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном

Белый дом не подтвердил решение отправить Украине снаряды с обедненным ураном

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном США
Снаряды с обедненным ураном США - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez
Снаряды с обедненным ураном США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Белый дом на данный момент не подтверждает планы по отправке на Украину снарядов с обедненным ураном. Об этом РИА Новости заявил представитель совета по национальной безопасности США.
«

"Я не могу", — сообщил он на вопрос о готовности подтвердить намерение США в скором времени отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

В субботу президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров заявил РИА Новости, что планы администрации президента США Джо Байдена поставить Украине снаряды с обедненным ураном являются международным терроризмом и после боеприпасов Вашингтон может отправить и танки Abrams. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
В ГД предостерегли США от поставок Украине снарядов с обедненным ураном
13 июня, 14:07
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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