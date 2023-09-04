https://ria.ru/20230904/pomosch-1894039070.html

Италия призвала исключить помощь Украине из Пакта о стабильности ЕС

Италия призвала исключить помощь Украине из Пакта о стабильности ЕС - РИА Новости, 04.09.2023

Италия призвала исключить помощь Украине из Пакта о стабильности ЕС

Помощь Украине от стран ЕС нужно исключить из параметров Пакта стабильности и роста, заявил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти, выступая на... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:48

2023-09-04T11:48

2023-09-04T13:37

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италия

джорджа мелони

в мире

евросоюз

еврокомиссия

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РИМ, 4 сен — РИА Новости. Помощь Украине от стран ЕС нужно исключить из параметров Пакта стабильности и роста, заявил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти, выступая на экономическом форуме в городе Черноббьо на озере Комо."Помощь Украине должна быть вычтена из Пакта о стабильности, иначе возникает несоответствие: если для помощи Украине нам придется сократить пенсии итальянцев, это становится немного сложнее объяснить", — сказал глава итальянского Минфина, его слова привело агентство Nova.Чиновник подчеркнул, что Италия находит поддержку в Евросоюзе по этому вопросу, а на международном уровне сохраняется единство в необходимости отправки помощи Киеву.Евросоюз следит за тем, чтобы у его членов не было чрезмерного бюджетного дефицита. В Пакте стабильности и роста зафиксировано, что дефицит бюджета стран еврозоны не должен превышать 3%, а госдолг — 60% ВВП. После кризиса евро 2010-2014 годов, к которому привело повсеместное нарушение государствами требований Пакта, была введена практика согласования национальных бюджетов с Еврокомиссией.

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украина, италия, джорджа мелони, в мире, евросоюз, еврокомиссия