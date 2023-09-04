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Италия призвала исключить помощь Украине из Пакта о стабильности ЕС - РИА Новости, 04.09.2023
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11:48 04.09.2023 (обновлено: 13:37 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/pomosch-1894039070.html
Италия призвала исключить помощь Украине из Пакта о стабильности ЕС
Италия призвала исключить помощь Украине из Пакта о стабильности ЕС - РИА Новости, 04.09.2023
Италия призвала исключить помощь Украине из Пакта о стабильности ЕС
Помощь Украине от стран ЕС нужно исключить из параметров Пакта стабильности и роста, заявил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти, выступая на... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:48
2023-09-04T13:37
украина
италия
джорджа мелони
в мире
евросоюз
еврокомиссия
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РИМ, 4 сен — РИА Новости. Помощь Украине от стран ЕС нужно исключить из параметров Пакта стабильности и роста, заявил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти, выступая на экономическом форуме в городе Черноббьо на озере Комо.&quot;Помощь Украине должна быть вычтена из Пакта о стабильности, иначе возникает несоответствие: если для помощи Украине нам придется сократить пенсии итальянцев, это становится немного сложнее объяснить&quot;, — сказал глава итальянского Минфина, его слова привело агентство Nova.Чиновник подчеркнул, что Италия находит поддержку в Евросоюзе по этому вопросу, а на международном уровне сохраняется единство в необходимости отправки помощи Киеву.Евросоюз следит за тем, чтобы у его членов не было чрезмерного бюджетного дефицита. В Пакте стабильности и роста зафиксировано, что дефицит бюджета стран еврозоны не должен превышать 3%, а госдолг — 60% ВВП. После кризиса евро 2010-2014 годов, к которому привело повсеместное нарушение государствами требований Пакта, была введена практика согласования национальных бюджетов с Еврокомиссией.
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украина, италия, джорджа мелони, в мире, евросоюз, еврокомиссия
Украина, Италия, Джорджа Мелони, В мире, Евросоюз, Еврокомиссия
Италия призвала исключить помощь Украине из Пакта о стабильности ЕС

Минфин Италии призвал исключить помощь Украине из Пакта о стабильности ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 4 сен — РИА Новости. Помощь Украине от стран ЕС нужно исключить из параметров Пакта стабильности и роста, заявил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти, выступая на экономическом форуме в городе Черноббьо на озере Комо.
«

"Помощь Украине должна быть вычтена из Пакта о стабильности, иначе возникает несоответствие: если для помощи Украине нам придется сократить пенсии итальянцев, это становится немного сложнее объяснить", — сказал глава итальянского Минфина, его слова привело агентство Nova.

Чиновник подчеркнул, что Италия находит поддержку в Евросоюзе по этому вопросу, а на международном уровне сохраняется единство в необходимости отправки помощи Киеву.
Евросоюз следит за тем, чтобы у его членов не было чрезмерного бюджетного дефицита. В Пакте стабильности и роста зафиксировано, что дефицит бюджета стран еврозоны не должен превышать 3%, а госдолг — 60% ВВП. После кризиса евро 2010-2014 годов, к которому привело повсеместное нарушение государствами требований Пакта, была введена практика согласования национальных бюджетов с Еврокомиссией.
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