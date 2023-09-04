https://ria.ru/20230904/pomosch-1893628950.html

"Святая бригада". Чего не хватает в военных госпиталях

"Святая бригада". Чего не хватает в военных госпиталях - РИА Новости, 04.09.2023

"Святая бригада". Чего не хватает в военных госпиталях

Уход, поддержка и разговоры по душам — волонтеры от Русской православной церкви помогают раненым бойцам в госпиталях как в зоне СВО, так и на "большой земле"... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T08:00

2023-09-04T08:00

2023-09-04T08:04

надежные люди

мариуполь

донбасс

луганск

первая градская больница

общество

спецоперация

военные

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Уход, поддержка и разговоры по душам — волонтеры от Русской православной церкви помогают раненым бойцам в госпиталях как в зоне СВО, так и на "большой земле". Курсы сестер милосердия уже прошли сотни человек. Об их работе — в материале РИА Новости."Рвутся обратно"Светлана — юрист в строительной компании. Через знакомых узнала, что при московской церковной больнице Святителя Алексия готовят медсестер, которых направляют в госпитали. Недолго думая, записалась, отучилась — и вот уже год занимается ранеными."Сперва было очень тяжело видеть пострадавших молодых парней. Поражало, что, несмотря ни на что, они не впадают в уныние, стараются держаться позитивно. И к тому же рвутся обратно на фронт, — рассказывает она. — Мы работаем как младший медперсонал. Задачи разные: к примеру, правильно перевернуть лежачего, покормить, помыть".Многие бойцы, добавляет Светлана, удивляются, что за ними ухаживают безвозмездно, да еще и после основной работы. А порой, когда узнают, что они от Церкви, — настораживаются."Но лишь первые минуты, потом успокаиваются. Пациенты разных национальностей, и верующие, и нет. Кто-то после пережитого покрестился прямо в госпитале. А кто-то остался при своем, — продолжает волонтер. — Для нас главное — уделить время каждому: обеспечить качественный уход, выслушать, если человек хочет выговориться".Сестры милосердияСлужение сестер милосердия зародилось в России во время Крымской войны. Институт сестричества восстановили в 1990-е. Одну из первых общин организовал председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон — при храме столичной Первой Градской больницы. Волонтеры ухаживали там за одинокими."Как отмечали врачи, в отделениях, где трудились сестры милосердия, смертность была значительно ниже", — указывает епископ.В 2018-м в больнице Святителя Алексия открыли учебный центр. С тех пор подготовили больше трех тысяч младших медсестер. Ориентировались на паллиативные отделения и хосписы. Курс — два-три месяца. У каждого выпускника — свидетельство государственного образца, позволяющее устроиться в любое медучреждение."В период ковида на призыв Церкви только в Москве откликнулись больше тысячи человек. Все они после обучения стали помогать тяжелобольным", — добавляет архиерей.Курсы прошла и Ирина Худякова. Добровольцем стала после того, как пациентом попала в красную зону. Помогала одиноким пенсионерам и после пандемии. Опыт есть — соцработник с 18-летним стажем. "Вот так основная работа перекликается с волонтерством. Моральной усталости нет — я люблю свое дело", — подчеркивает москвичка.С началом СВО в учебном центре организовали ускоренный курс по уходу за ранеными. Волонтеров отправляют в том числе в Донбасс. Худякова впервые оказалась "за ленточкой" в июне 2022-го. Смена — две недели."Сперва в Мариуполе с гражданскими. Было непросто — одна больница на весь город, палаты переполнены. Не у всех, кому пора выписываться, была крыша над головой. Кто-то жил прямо на верхних этажах медучреждения — присматривали и за ними, готовили, — вспоминает она. — Вернулась я туда в феврале 2023-го. Нагрузка в больнице по-прежнему большая. Порадовало, что город постепенно оживает".Работала и в донецком госпитале. Бойцов привозили, как правило, за полночь. В темное время суток выносить раненых с позиций безопаснее. "Ситуации разные. Кого-то надо просто теплым чаем отпоить, — поясняет медсестра, — кого-то отмыть, а кому-то аккуратно и оперативно срезать одежду — перед операцией”."Я помолюсь о тебе"Несмотря на большой поток, Ирина помнит всех подопечных. У раненых разное морально-психологическое состояние, к каждому — свой подход. Как-то в одном из московских госпиталей оказался боец из Луганска. Восстанавливался после тяжелого ранения брюшной полости. К тому же его контузило, возникли проблемы с памятью. Полгода не мог восстановить связь с родными."Телефон потерял. Номер не помнил, — разводит руками Ирина. — Когда я его увидела впервые, он был очень хмурым, расстроенным, сильно обросшим. Предложила постричь — согласился со скрипом. Слово за слово, "собрали" номер сестры — дозвонились с 31-й попытки. Так родные узнали, что он жив… Надо было видеть парня в этот момент, изменился на глазах. К слову, на все про все у нас ушло четыре часа. Врачам точно не до этого".Из-за огромной нагрузки медикам порой некогда распаковать и распределить по отделениям гуманитарку. Тогда помогают сестры милосердия."И санитарку заменить, и по душам поговорить, и по хозяйству решить вопросы — беремся за все, — перечисляет Ирина. — За белый плат с красным крестом нас прозвали "святой бригадой". А на фразу "я помолюсь о тебе" положительно реагируют даже неверующие. Ведь сама мысль о том, что ты не безразличен, согревает".Центр протезированияСпециалисты учебного центра проводят выездные курсы — в Луганске, Донецке, Макеевке, Мариуполе и других городах Донбасса. Там обучили больше трехсот местных. В Горловке и Новоайдаре образовались общины сестер милосердия.Кроме того, церковная больница эвакуирует тяжелобольных пациентов из зоны боев для лечения. С марта 2022-го вывезли 253 человека.На базе филиала в Жуковском создали Центр протезирования и реабилитации. Скоро откроют мастерскую по изготовлению искусственных конечностей."Первые пациенты — мирные жители из Мариуполя, у которых из-за сидения в сырых подвалах обострились хронические заболевания и потом пришлось ампутировать конечности. Позже стали принимать и бойцов. Они лечатся и проходят реабилитацию в нашем подмосковном филиале", — объясняет главврач больницы Святителя Алексия Алексей Заров.Большинство обратившихся — бойцы из ДНР и ЛНР. Протезы им полагаются по закону за счет государства, однако из-за бюрократических проволочек случаются задержки."Один, например, потерял обе ноги и руку. Прошел протезирование, уже выписался, — рассказывает врач. — И теперь отправляет видео, как делает ремонт у себя дома в Горловке. Человек с большой силой воли".Нагрузка на медперсонал колоссальная, поэтому набор на курсы младших медсестер продолжается. Информация о том, как записаться, есть на сайте больницы."Очень важно, чтобы у пациента была чистая постель, нужен качественный уход, — говорит епископ Пантелеимон. — Но не менее важны забота и внимание. Наши сестры и добровольцы не занимаются проповедью, но самим своим служением они без лишних слов свидетельствуют о Христе".В зоне конфликта уже побывали более 800 добровольцев. Они подчеркивают: главная мотивация — помочь ближнему.

https://ria.ru/20230609/khirurgi-1877012677.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

мариуполь, донбасс, луганск, первая градская больница, общество, спецоперация, военные