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"Святая бригада". Чего не хватает в военных госпиталях - РИА Новости, 04.09.2023
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08:00 04.09.2023 (обновлено: 08:04 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/pomosch-1893628950.html
"Святая бригада". Чего не хватает в военных госпиталях
"Святая бригада". Чего не хватает в военных госпиталях - РИА Новости, 04.09.2023
"Святая бригада". Чего не хватает в военных госпиталях
Уход, поддержка и разговоры по душам — волонтеры от Русской православной церкви помогают раненым бойцам в госпиталях как в зоне СВО, так и на "большой земле"... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T08:00
2023-09-04T08:04
надежные люди
мариуполь
донбасс
луганск
первая градская больница
общество
спецоперация
военные
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Уход, поддержка и разговоры по душам — волонтеры от Русской православной церкви помогают раненым бойцам в госпиталях как в зоне СВО, так и на "большой земле". Курсы сестер милосердия уже прошли сотни человек. Об их работе — в материале РИА Новости."Рвутся обратно"Светлана — юрист в строительной компании. Через знакомых узнала, что при московской церковной больнице Святителя Алексия готовят медсестер, которых направляют в госпитали. Недолго думая, записалась, отучилась — и вот уже год занимается ранеными."Сперва было очень тяжело видеть пострадавших молодых парней. Поражало, что, несмотря ни на что, они не впадают в уныние, стараются держаться позитивно. И к тому же рвутся обратно на фронт, — рассказывает она. — Мы работаем как младший медперсонал. Задачи разные: к примеру, правильно перевернуть лежачего, покормить, помыть".Многие бойцы, добавляет Светлана, удивляются, что за ними ухаживают безвозмездно, да еще и после основной работы. А порой, когда узнают, что они от Церкви, — настораживаются."Но лишь первые минуты, потом успокаиваются. Пациенты разных национальностей, и верующие, и нет. Кто-то после пережитого покрестился прямо в госпитале. А кто-то остался при своем, — продолжает волонтер. — Для нас главное — уделить время каждому: обеспечить качественный уход, выслушать, если человек хочет выговориться".Сестры милосердияСлужение сестер милосердия зародилось в России во время Крымской войны. Институт сестричества восстановили в 1990-е. Одну из первых общин организовал председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон — при храме столичной Первой Градской больницы. Волонтеры ухаживали там за одинокими."Как отмечали врачи, в отделениях, где трудились сестры милосердия, смертность была значительно ниже", — указывает епископ.В 2018-м в больнице Святителя Алексия открыли учебный центр. С тех пор подготовили больше трех тысяч младших медсестер. Ориентировались на паллиативные отделения и хосписы. Курс — два-три месяца. У каждого выпускника — свидетельство государственного образца, позволяющее устроиться в любое медучреждение.&quot;В период ковида на призыв Церкви только в Москве откликнулись больше тысячи человек. Все они после обучения стали помогать тяжелобольным&quot;, — добавляет архиерей.Курсы прошла и Ирина Худякова. Добровольцем стала после того, как пациентом попала в красную зону. Помогала одиноким пенсионерам и после пандемии. Опыт есть — соцработник с 18-летним стажем. "Вот так основная работа перекликается с волонтерством. Моральной усталости нет — я люблю свое дело", — подчеркивает москвичка.С началом СВО в учебном центре организовали ускоренный курс по уходу за ранеными. Волонтеров отправляют в том числе в Донбасс. Худякова впервые оказалась "за ленточкой" в июне 2022-го. Смена — две недели.&quot;Сперва в Мариуполе с гражданскими. Было непросто — одна больница на весь город, палаты переполнены. Не у всех, кому пора выписываться, была крыша над головой. Кто-то жил прямо на верхних этажах медучреждения — присматривали и за ними, готовили, — вспоминает она. — Вернулась я туда в феврале 2023-го. Нагрузка в больнице по-прежнему большая. Порадовало, что город постепенно оживает&quot;.Работала и в донецком госпитале. Бойцов привозили, как правило, за полночь. В темное время суток выносить раненых с позиций безопаснее. "Ситуации разные. Кого-то надо просто теплым чаем отпоить, — поясняет медсестра, — кого-то отмыть, а кому-то аккуратно и оперативно срезать одежду — перед операцией”."Я помолюсь о тебе"Несмотря на большой поток, Ирина помнит всех подопечных. У раненых разное морально-психологическое состояние, к каждому — свой подход. Как-то в одном из московских госпиталей оказался боец из Луганска. Восстанавливался после тяжелого ранения брюшной полости. К тому же его контузило, возникли проблемы с памятью. Полгода не мог восстановить связь с родными.&quot;Телефон потерял. Номер не помнил, — разводит руками Ирина. — Когда я его увидела впервые, он был очень хмурым, расстроенным, сильно обросшим. Предложила постричь — согласился со скрипом. Слово за слово, &quot;собрали&quot; номер сестры — дозвонились с 31-й попытки. Так родные узнали, что он жив… Надо было видеть парня в этот момент, изменился на глазах. К слову, на все про все у нас ушло четыре часа. Врачам точно не до этого&quot;.Из-за огромной нагрузки медикам порой некогда распаковать и распределить по отделениям гуманитарку. Тогда помогают сестры милосердия."И санитарку заменить, и по душам поговорить, и по хозяйству решить вопросы — беремся за все, — перечисляет Ирина. — За белый плат с красным крестом нас прозвали "святой бригадой". А на фразу "я помолюсь о тебе" положительно реагируют даже неверующие. Ведь сама мысль о том, что ты не безразличен, согревает".Центр протезированияСпециалисты учебного центра проводят выездные курсы — в Луганске, Донецке, Макеевке, Мариуполе и других городах Донбасса. Там обучили больше трехсот местных. В Горловке и Новоайдаре образовались общины сестер милосердия.Кроме того, церковная больница эвакуирует тяжелобольных пациентов из зоны боев для лечения. С марта 2022-го вывезли 253 человека.На базе филиала в Жуковском создали Центр протезирования и реабилитации. Скоро откроют мастерскую по изготовлению искусственных конечностей.&quot;Первые пациенты — мирные жители из Мариуполя, у которых из-за сидения в сырых подвалах обострились хронические заболевания и потом пришлось ампутировать конечности. Позже стали принимать и бойцов. Они лечатся и проходят реабилитацию в нашем подмосковном филиале&quot;, — объясняет главврач больницы Святителя Алексия Алексей Заров.Большинство обратившихся — бойцы из ДНР и ЛНР. Протезы им полагаются по закону за счет государства, однако из-за бюрократических проволочек случаются задержки."Один, например, потерял обе ноги и руку. Прошел протезирование, уже выписался, — рассказывает врач. — И теперь отправляет видео, как делает ремонт у себя дома в Горловке. Человек с большой силой воли".Нагрузка на медперсонал колоссальная, поэтому набор на курсы младших медсестер продолжается. Информация о том, как записаться, есть на сайте больницы.&quot;Очень важно, чтобы у пациента была чистая постель, нужен качественный уход, — говорит епископ Пантелеимон. — Но не менее важны забота и внимание. Наши сестры и добровольцы не занимаются проповедью, но самим своим служением они без лишних слов свидетельствуют о Христе&quot;.В зоне конфликта уже побывали более 800 добровольцев. Они подчеркивают: главная мотивация — помочь ближнему.
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Мария Марикян
Мария Марикян
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мариуполь, донбасс, луганск, первая градская больница, общество, спецоперация, военные
Надежные люди, Мариуполь, Донбасс, Луганск, Первая Градская больница, Общество, Спецоперация, Военные
"Святая бригада". Чего не хватает в военных госпиталях

Волонтеры от Русской православной церкви рассказали, как помогают раненым бойцам

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие, проходящие лечение в госпитале министерства обороны имени Пирогова в Симферополе
Военнослужащие, проходящие лечение в госпитале министерства обороны имени Пирогова в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Уход, поддержка и разговоры по душам — волонтеры от Русской православной церкви помогают раненым бойцам в госпиталях как в зоне СВО, так и на "большой земле". Курсы сестер милосердия уже прошли сотни человек. Об их работе — в материале РИА Новости.

"Рвутся обратно"

Светлана — юрист в строительной компании. Через знакомых узнала, что при московской церковной больнице Святителя Алексия готовят медсестер, которых направляют в госпитали. Недолго думая, записалась, отучилась — и вот уже год занимается ранеными.
"Сперва было очень тяжело видеть пострадавших молодых парней. Поражало, что, несмотря ни на что, они не впадают в уныние, стараются держаться позитивно. И к тому же рвутся обратно на фронт, — рассказывает она. — Мы работаем как младший медперсонал. Задачи разные: к примеру, правильно перевернуть лежачего, покормить, помыть".
© Фото предоставлено Светланой Светлана
Светлана
© Фото предоставлено Светланой
Светлана
Многие бойцы, добавляет Светлана, удивляются, что за ними ухаживают безвозмездно, да еще и после основной работы. А порой, когда узнают, что они от Церкви, — настораживаются.
"Но лишь первые минуты, потом успокаиваются. Пациенты разных национальностей, и верующие, и нет. Кто-то после пережитого покрестился прямо в госпитале. А кто-то остался при своем, — продолжает волонтер. — Для нас главное — уделить время каждому: обеспечить качественный уход, выслушать, если человек хочет выговориться".
© Фото предоставлено Светланой Сестры милосердия
Сестры милосердия
© Фото предоставлено Светланой
Сестры милосердия

Сестры милосердия

Служение сестер милосердия зародилось в России во время Крымской войны. Институт сестричества восстановили в 1990-е. Одну из первых общин организовал председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон — при храме столичной Первой Градской больницы. Волонтеры ухаживали там за одинокими.
"Как отмечали врачи, в отделениях, где трудились сестры милосердия, смертность была значительно ниже", — указывает епископ.
© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительностиЕпископ Пантелеимон и главврач больницы Святителя Алексия вместе с сестрами милосердия
Епископ Пантелеимон и главврач больницы святителя Алексия вместе с сестрами милосердия
© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительности
Епископ Пантелеимон и главврач больницы Святителя Алексия вместе с сестрами милосердия
В 2018-м в больнице Святителя Алексия открыли учебный центр. С тех пор подготовили больше трех тысяч младших медсестер. Ориентировались на паллиативные отделения и хосписы. Курс — два-три месяца. У каждого выпускника — свидетельство государственного образца, позволяющее устроиться в любое медучреждение.
«

"В период ковида на призыв Церкви только в Москве откликнулись больше тысячи человек. Все они после обучения стали помогать тяжелобольным", — добавляет архиерей.

Курсы прошла и Ирина Худякова. Добровольцем стала после того, как пациентом попала в красную зону. Помогала одиноким пенсионерам и после пандемии. Опыт есть — соцработник с 18-летним стажем. "Вот так основная работа перекликается с волонтерством. Моральной усталости нет — я люблю свое дело", — подчеркивает москвичка.
© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительностиИрина Худякова в Мариуполе
Ирина Худякова в Мариуполе
© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительности
Ирина Худякова в Мариуполе
С началом СВО в учебном центре организовали ускоренный курс по уходу за ранеными. Волонтеров отправляют в том числе в Донбасс. Худякова впервые оказалась "за ленточкой" в июне 2022-го. Смена — две недели.
«

"Сперва в Мариуполе с гражданскими. Было непросто — одна больница на весь город, палаты переполнены. Не у всех, кому пора выписываться, была крыша над головой. Кто-то жил прямо на верхних этажах медучреждения — присматривали и за ними, готовили, — вспоминает она. — Вернулась я туда в феврале 2023-го. Нагрузка в больнице по-прежнему большая. Порадовало, что город постепенно оживает".

Работала и в донецком госпитале. Бойцов привозили, как правило, за полночь. В темное время суток выносить раненых с позиций безопаснее. "Ситуации разные. Кого-то надо просто теплым чаем отпоить, — поясняет медсестра, — кого-то отмыть, а кому-то аккуратно и оперативно срезать одежду — перед операцией”.
© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительностиИрина Худякова в Мариуполе
Ирина Худякова в Мариуполе
© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительности
Ирина Худякова в Мариуполе

"Я помолюсь о тебе"

Несмотря на большой поток, Ирина помнит всех подопечных. У раненых разное морально-психологическое состояние, к каждому — свой подход. Как-то в одном из московских госпиталей оказался боец из Луганска. Восстанавливался после тяжелого ранения брюшной полости. К тому же его контузило, возникли проблемы с памятью. Полгода не мог восстановить связь с родными.
«

"Телефон потерял. Номер не помнил, — разводит руками Ирина. — Когда я его увидела впервые, он был очень хмурым, расстроенным, сильно обросшим. Предложила постричь — согласился со скрипом. Слово за слово, "собрали" номер сестры — дозвонились с 31-й попытки. Так родные узнали, что он жив… Надо было видеть парня в этот момент, изменился на глазах. К слову, на все про все у нас ушло четыре часа. Врачам точно не до этого".

Из-за огромной нагрузки медикам порой некогда распаковать и распределить по отделениям гуманитарку. Тогда помогают сестры милосердия.
© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительностиМобильный госпиталь в зоне СВО
Мобильный госпиталь в зоне СВО
© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительности
Мобильный госпиталь в зоне СВО
"И санитарку заменить, и по душам поговорить, и по хозяйству решить вопросы — беремся за все, — перечисляет Ирина. — За белый плат с красным крестом нас прозвали "святой бригадой". А на фразу "я помолюсь о тебе" положительно реагируют даже неверующие. Ведь сама мысль о том, что ты не безразличен, согревает".

Центр протезирования

Специалисты учебного центра проводят выездные курсы — в Луганске, Донецке, Макеевке, Мариуполе и других городах Донбасса. Там обучили больше трехсот местных. В Горловке и Новоайдаре образовались общины сестер милосердия.
Кроме того, церковная больница эвакуирует тяжелобольных пациентов из зоны боев для лечения. С марта 2022-го вывезли 253 человека.
© ЦКБ им. святителя АлексияГлавврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров
главврач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров
© ЦКБ им. святителя Алексия
Главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров
На базе филиала в Жуковском создали Центр протезирования и реабилитации. Скоро откроют мастерскую по изготовлению искусственных конечностей.
«

"Первые пациенты — мирные жители из Мариуполя, у которых из-за сидения в сырых подвалах обострились хронические заболевания и потом пришлось ампутировать конечности. Позже стали принимать и бойцов. Они лечатся и проходят реабилитацию в нашем подмосковном филиале", — объясняет главврач больницы Святителя Алексия Алексей Заров.

Большинство обратившихся — бойцы из ДНР и ЛНР. Протезы им полагаются по закону за счет государства, однако из-за бюрократических проволочек случаются задержки.
"Один, например, потерял обе ноги и руку. Прошел протезирование, уже выписался, — рассказывает врач. — И теперь отправляет видео, как делает ремонт у себя дома в Горловке. Человек с большой силой воли".
© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительностиБойцу подбирают протезы
Бойцу подбирают протезы
© Фото предоставлено Синодальным отделом по благотворительности
Бойцу подбирают протезы
Нагрузка на медперсонал колоссальная, поэтому набор на курсы младших медсестер продолжается. Информация о том, как записаться, есть на сайте больницы.
«

"Очень важно, чтобы у пациента была чистая постель, нужен качественный уход, — говорит епископ Пантелеимон. — Но не менее важны забота и внимание. Наши сестры и добровольцы не занимаются проповедью, но самим своим служением они без лишних слов свидетельствуют о Христе".

В зоне конфликта уже побывали более 800 добровольцев. Они подчеркивают: главная мотивация — помочь ближнему.
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Надежные людиМариупольДонбассЛуганскПервая Градская больницаОбществоСпецоперацияВоенные
 
 
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