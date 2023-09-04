https://ria.ru/20230904/podvig-1893996632.html

В Минобороны рассказали о новом случае героизма военнослужащих в ходе СВО

В Минобороны рассказали о новом случае героизма военнослужащих в ходе СВО - РИА Новости, 04.09.2023

В Минобороны рассказали о новом случае героизма военнослужащих в ходе СВО

Лейтенант танкового взвода Наиль Ибрагимов проявил героизм в ходе СВО, сумев поразить опорный пункт ВСУ и обратить противника в бегство, несмотря на постоянный... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T05:06

2023-09-04T05:06

2023-09-04T05:10

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886404299_0:364:2994:2048_1920x0_80_0_0_9c4c4301dd906bdc0108ec559c626edb.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лейтенант танкового взвода Наиль Ибрагимов проявил героизм в ходе СВО, сумев поразить опорный пункт ВСУ и обратить противника в бегство, несмотря на постоянный огонь украинской артиллерии, который велся по его подразделению, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Командир танкового взвода мотострелкового полка группировки лейтенант Наиль Ибрагимов в составе подразделения выполнял задачу по огневому поражению живой силы и техники ВСУ на одном из участков южнодонецкого направления", — рассказал он. По словам Чехова, в ходе одного из боев танкистам под командованием лейтенанта Ибрагимова, несмотря на постоянное огневое воздействие артиллерии противника, удалось поразить опорный пункт украинских войск и уничтожить свыше десятка националистов: "Оставшиеся силы противника впали в бегство".

https://ria.ru/20230804/tankisty-1888092086.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф