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В Минобороны рассказали о новом случае героизма военнослужащих в ходе СВО - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 04.09.2023 (обновлено: 05:10 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/podvig-1893996632.html
В Минобороны рассказали о новом случае героизма военнослужащих в ходе СВО
В Минобороны рассказали о новом случае героизма военнослужащих в ходе СВО - РИА Новости, 04.09.2023
В Минобороны рассказали о новом случае героизма военнослужащих в ходе СВО
Лейтенант танкового взвода Наиль Ибрагимов проявил героизм в ходе СВО, сумев поразить опорный пункт ВСУ и обратить противника в бегство, несмотря на постоянный... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T05:06
2023-09-04T05:10
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лейтенант танкового взвода Наиль Ибрагимов проявил героизм в ходе СВО, сумев поразить опорный пункт ВСУ и обратить противника в бегство, несмотря на постоянный огонь украинской артиллерии, который велся по его подразделению, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Командир танкового взвода мотострелкового полка группировки лейтенант Наиль Ибрагимов в составе подразделения выполнял задачу по огневому поражению живой силы и техники ВСУ на одном из участков южнодонецкого направления", — рассказал он. По словам Чехова, в ходе одного из боев танкистам под командованием лейтенанта Ибрагимова, несмотря на постоянное огневое воздействие артиллерии противника, удалось поразить опорный пункт украинских войск и уничтожить свыше десятка националистов: "Оставшиеся силы противника впали в бегство".
https://ria.ru/20230804/tankisty-1888092086.html
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали о новом случае героизма военнослужащих в ходе СВО

Военнослужащие группировки войск "Восток" проявили мужество и героизм в ходе СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лейтенант танкового взвода Наиль Ибрагимов проявил героизм в ходе СВО, сумев поразить опорный пункт ВСУ и обратить противника в бегство, несмотря на постоянный огонь украинской артиллерии, который велся по его подразделению, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Командир танкового взвода мотострелкового полка группировки лейтенант Наиль Ибрагимов в составе подразделения выполнял задачу по огневому поражению живой силы и техники ВСУ на одном из участков южнодонецкого направления", — рассказал он.
Российский танк - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ
4 августа, 03:03
По словам Чехова, в ходе одного из боев танкистам под командованием лейтенанта Ибрагимова, несмотря на постоянное огневое воздействие артиллерии противника, удалось поразить опорный пункт украинских войск и уничтожить свыше десятка националистов: "Оставшиеся силы противника впали в бегство".
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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