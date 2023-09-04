https://ria.ru/20230904/plen-1894024136.html

В Запорожской области три украинских разведчика сдались в плен

В Запорожской области три украинских разведчика сдались в плен - РИА Новости, 04.09.2023

В Запорожской области три украинских разведчика сдались в плен

Три украинских разведчика сдались в плен в Запорожской области, общие потери ВСУ за сутки составили 140 человек, сообщил врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:51

2023-09-04T10:51

2023-09-04T10:51

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Три украинских разведчика сдались в плен в Запорожской области, общие потери ВСУ за сутки составили 140 человек, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "За сутки противник потерял 140 человек из числа ВСУ, кроме трех человек, которые сдались в плен из числа разведчиков. Также уничтожены шесть танков, один пикап, четыре беспилотника", - написал Балицкий. По его словам, интенсивность обстрелов как линии фронта, так и всей Запорожской области остается на прежнем высоком уровне. "Наши парни бьют врага, дают очень жесткий отпор", - подчеркнул врио губернатора.

https://ria.ru/20230901/plen-1893539929.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины