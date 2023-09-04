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В Запорожской области три украинских разведчика сдались в плен
В Запорожской области три украинских разведчика сдались в плен - РИА Новости, 04.09.2023
В Запорожской области три украинских разведчика сдались в плен
Три украинских разведчика сдались в плен в Запорожской области, общие потери ВСУ за сутки составили 140 человек, сообщил врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:51
2023-09-04T10:51
2023-09-04T10:51
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Три украинских разведчика сдались в плен в Запорожской области, общие потери ВСУ за сутки составили 140 человек, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "За сутки противник потерял 140 человек из числа ВСУ, кроме трех человек, которые сдались в плен из числа разведчиков. Также уничтожены шесть танков, один пикап, четыре беспилотника", - написал Балицкий. По его словам, интенсивность обстрелов как линии фронта, так и всей Запорожской области остается на прежнем высоком уровне. "Наши парни бьют врага, дают очень жесткий отпор", - подчеркнул врио губернатора.
https://ria.ru/20230901/plen-1893539929.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области три украинских разведчика сдались в плен
Балицкий сообщил о сдаче в плен трех разведчиков ВСУ в Запорожской области