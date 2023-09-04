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Около 105 грузовиков ожидают переправы через Керченский пролив - РИА Новости, 04.09.2023
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10:39 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/pereprava-1894022504.html
Около 105 грузовиков ожидают переправы через Керченский пролив
Около 105 грузовиков ожидают переправы через Керченский пролив - РИА Новости, 04.09.2023
Около 105 грузовиков ожидают переправы через Керченский пролив
Очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в понедельник ожидают 105 грузовиков и 3 автобуса, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:39
2023-09-04T10:39
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
керченский пролив
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КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. Очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в понедельник ожидают 105 грузовиков и 3 автобуса, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона. "О ситуации на Керченской переправе: на накопительных парковках в поселке Ильич утром 4 сентября находится 108 транспортных средств - 105 грузовиков и три автобуса. Работают два волонтера", - рассказали в оперштабе. Отмечается, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь переправили 222 машины. Это 192 грузовика и 30 автобусов. Паромы "Лаврентий" и "Мария" перевезли одну тысячу пассажиров. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230830/konteynery-1893038648.html
краснодарский край
керченский пролив
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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, керченский пролив
Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край, Керченский пролив
Около 105 грузовиков ожидают переправы через Керченский пролив

Около 105 грузовиков и три автобуса ожидают переправы через Керченский пролив

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПаром на Керченской переправе
Паром на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Паром на Керченской переправе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. Очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в понедельник ожидают 105 грузовиков и 3 автобуса, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона.
"О ситуации на Керченской переправе: на накопительных парковках в поселке Ильич утром 4 сентября находится 108 транспортных средств - 105 грузовиков и три автобуса. Работают два волонтера", - рассказали в оперштабе.
Отмечается, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь переправили 222 машины. Это 192 грузовика и 30 автобусов. Паромы "Лаврентий" и "Мария" перевезли одну тысячу пассажиров.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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Следственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайКерченский пролив
 
 
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