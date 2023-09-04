https://ria.ru/20230904/pereprava-1894022504.html

Около 105 грузовиков ожидают переправы через Керченский пролив

Около 105 грузовиков ожидают переправы через Керченский пролив - РИА Новости, 04.09.2023

Около 105 грузовиков ожидают переправы через Керченский пролив

Очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в понедельник ожидают 105 грузовиков и 3 автобуса, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:39

2023-09-04T10:39

2023-09-04T10:39

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

керченский пролив

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КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. Очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в понедельник ожидают 105 грузовиков и 3 автобуса, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона. "О ситуации на Керченской переправе: на накопительных парковках в поселке Ильич утром 4 сентября находится 108 транспортных средств - 105 грузовиков и три автобуса. Работают два волонтера", - рассказали в оперштабе. Отмечается, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь переправили 222 машины. Это 192 грузовика и 30 автобусов. Паромы "Лаврентий" и "Мария" перевезли одну тысячу пассажиров. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://ria.ru/20230830/konteynery-1893038648.html

краснодарский край

керченский пролив

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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, керченский пролив