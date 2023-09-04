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Источник рассказал о переговорах Турции с Западом по РСХБ и SWIFT - РИА Новости, 04.09.2023
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05:21 04.09.2023 (обновлено: 10:18 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/peregovory-1893996953.html
Источник рассказал о переговорах Турции с Западом по РСХБ и SWIFT
Источник рассказал о переговорах Турции с Западом по РСХБ и SWIFT - РИА Новости, 04.09.2023
Источник рассказал о переговорах Турции с Западом по РСХБ и SWIFT
Анкара вела переговоры с Западом по переподключению Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT, объясняла, что в случае получения надежных гарантий можно надеяться на... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T05:21
2023-09-04T10:18
россия
оон
россельхозбанк
swift
зерновая сделка
турция
в мире
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АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Анкара вела переговоры с Западом по переподключению Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT, объясняла, что в случае получения надежных гарантий можно надеяться на возобновление черноморской зерновой инициативы, российская сторона также подчеркнула, что ей нужны четкие и надежные гарантии, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по зерновой сделке. Новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило ранее государственное турецкое агентство Анадолу. "Да, обсуждения велись. Причем с участием и администрации (турецкого лидера). Получение гарантий от западных партнеров, причем надежных гарантий, позволило бы нам надеяться на то, что наши усилия по возобновлению черноморской зерновой инициативы будут продуктивными. Мы объясняли нашу позицию западным партнерам. В переговорах с нашими российскими коллегами мы увидели, что наши подходы совпадают. Российская сторона также подчеркнула, что нужны четкие и надежные гарантии", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о переговорах Анкары с ЕС по переподключению Россельхозбанка к SWIFT. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН, как сообщал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ-ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщал также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230904/vstrecha-1893986760.html
https://ria.ru/20230901/tseny-1893543289.html
https://ria.ru/20230831/sdelka-1893455512.html
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россия, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, турция, в мире
Россия, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка, Турция, В мире
Источник рассказал о переговорах Турции с Западом по РСХБ и SWIFT

Турция вела переговоры с Западом по РСХБ и SWIFT, выступая за надежные гарантии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип Россельхозбанка
Логотип Россельхозбанка - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Анкара вела переговоры с Западом по переподключению Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT, объясняла, что в случае получения надежных гарантий можно надеяться на возобновление черноморской зерновой инициативы, российская сторона также подчеркнула, что ей нужны четкие и надежные гарантии, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по зерновой сделке.
Новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило ранее государственное турецкое агентство Анадолу.
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"Да, обсуждения велись. Причем с участием и администрации (турецкого лидера). Получение гарантий от западных партнеров, причем надежных гарантий, позволило бы нам надеяться на то, что наши усилия по возобновлению черноморской зерновой инициативы будут продуктивными. Мы объясняли нашу позицию западным партнерам. В переговорах с нашими российскими коллегами мы увидели, что наши подходы совпадают. Российская сторона также подчеркнула, что нужны четкие и надежные гарантии", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о переговорах Анкары с ЕС по переподключению Россельхозбанка к SWIFT.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН, как сообщал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы.
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В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ-ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщал также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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РоссияООНРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделкаТурцияВ мире
 
 
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