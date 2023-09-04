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Программу патриотического воспитания школьников запустили в Москве - РИА Новости, 04.09.2023
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Год педагога и наставника
 
11:49 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/patriot-1894039263.html
Программу патриотического воспитания школьников запустили в Москве
Программу патриотического воспитания школьников запустили в Москве - РИА Новости, 04.09.2023
Программу патриотического воспитания школьников запустили в Москве
Образовательную программу "Страна Героев. Герои страны" запустили для московских школьников, она направлена на сохранение и укрепление традиционных российских... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:49
2023-09-04T11:49
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Образовательную программу "Страна Героев. Герои страны" запустили для московских школьников, она направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы. "Для московских школьников запускают образовательную программу "Страна Героев. Герои страны"... Программа направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения. Ее координатором станет московский центр "Патриот.Спорт" департамента образования и науки", - сказано в материале. Отмечается, что принять участие в программе смогут все учащиеся столицы. Для этого образовательная организация должна подать заявку на сайте программы, выбрать любое из направлений: мобильная фотовыставка, подкасты, общегородские уроки "Память поколений", фестиваль-конкурс "Герои моей Страны" или "Путь Героя" — мероприятие, направленное на изучение биографии человека, внесшего весомый вклад в историю России. "Мы запускаем эту инициативу в новом учебном году и планируем реализовывать ее в течение трех лет для образовательных организаций столицы, а далее расширять географию участниками из других регионов. Программа охватывает направления, необходимые для воспитания настоящих патриотов Родины, — культуру, творчество, историю, краеведение", - заявил директор центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев. Он также отметил, что учащиеся узнают больше о героях страны и лично пообщаются с ними, снимут фильмы, напишут стихи и песни о героях, отправятся в поход по пути выдающихся военных деятелей, посетят места боевой славы.
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РИА Новости
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5
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Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Социальный навигатор

Программу патриотического воспитания школьников запустили в Москве

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в компьютерном классе
Ученики в компьютерном классе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Образовательную программу "Страна Героев. Герои страны" запустили для московских школьников, она направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
"Для московских школьников запускают образовательную программу "Страна Героев. Герои страны"... Программа направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения. Ее координатором станет московский центр "Патриот.Спорт" департамента образования и науки", - сказано в материале.
Отмечается, что принять участие в программе смогут все учащиеся столицы. Для этого образовательная организация должна подать заявку на сайте программы, выбрать любое из направлений: мобильная фотовыставка, подкасты, общегородские уроки "Память поколений", фестиваль-конкурс "Герои моей Страны" или "Путь Героя" — мероприятие, направленное на изучение биографии человека, внесшего весомый вклад в историю России.
"Мы запускаем эту инициативу в новом учебном году и планируем реализовывать ее в течение трех лет для образовательных организаций столицы, а далее расширять географию участниками из других регионов. Программа охватывает направления, необходимые для воспитания настоящих патриотов Родины, — культуру, творчество, историю, краеведение", - заявил директор центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.
Он также отметил, что учащиеся узнают больше о героях страны и лично пообщаются с ними, снимут фильмы, напишут стихи и песни о героях, отправятся в поход по пути выдающихся военных деятелей, посетят места боевой славы.
 
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