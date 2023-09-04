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В Раде хотят отменить отсрочку для второго высшего образования - РИА Новости, 04.09.2023
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В Раде хотят отменить отсрочку для второго высшего образования
В Раде хотят отменить отсрочку для второго высшего образования - РИА Новости, 04.09.2023
В Раде хотят отменить отсрочку для второго высшего образования
Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование, заявил в эфире... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T00:59
2023-09-04T00:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование, заявил в эфире всеукраинского марафона депутат рады и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. "В Раде зарегистрировали законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе и больше высшее образование", - приводит слова Вениславского украинское издание Klymenko.Time. Как отметил нардеп, отмена отсрочки затронет граждан Украины старше 30 лет. Вениславский подчеркнул, что в случае принятия законопроекта его действие также будет распространяться на мужчин, которые ранее воспользовались учебой для уклонения от мобилизации в 2022 году. В конце августа он заявлял, что считает справедливым отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование. При этом депутат отмечал, что на Украине с февраля 2022 года выросло число абитуриентов старше 30 лет. Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230903/ukraine-1893961507.html
https://ria.ru/20230903/voenkom-1893944332.html
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в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде хотят отменить отсрочку для второго высшего образования

Рада зарегистрировала проект об отмене отсрочки для второго высшего образования

© Офис Президента УкраиныВерховная рада Украины
Верховная рада Украины
© Офис Президента Украины
Верховная рада Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование, заявил в эфире всеукраинского марафона депутат рады и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
«
"В Раде зарегистрировали законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе и больше высшее образование", - приводит слова Вениславского украинское издание Klymenko.Time.
Как отметил нардеп, отмена отсрочки затронет граждан Украины старше 30 лет. Вениславский подчеркнул, что в случае принятия законопроекта его действие также будет распространяться на мужчин, которые ранее воспользовались учебой для уклонения от мобилизации в 2022 году.
В конце августа он заявлял, что считает справедливым отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование. При этом депутат отмечал, что на Украине с февраля 2022 года выросло число абитуриентов старше 30 лет.
Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство.
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