В Раде хотят отменить отсрочку для второго высшего образования
Рада зарегистрировала проект об отмене отсрочки для второго высшего образования
© Офис Президента УкраиныВерховная рада Украины
© Офис Президента Украины
Верховная рада Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование, заявил в эфире всеукраинского марафона депутат рады и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
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"В Раде зарегистрировали законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе и больше высшее образование", - приводит слова Вениславского украинское издание Klymenko.Time.
Как отметил нардеп, отмена отсрочки затронет граждан Украины старше 30 лет. Вениславский подчеркнул, что в случае принятия законопроекта его действие также будет распространяться на мужчин, которые ранее воспользовались учебой для уклонения от мобилизации в 2022 году.
В конце августа он заявлял, что считает справедливым отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование. При этом депутат отмечал, что на Украине с февраля 2022 года выросло число абитуриентов старше 30 лет.
Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.